Team Heretics, una empresa con éxito sin ser conocida

Es uno de los clubs de eSports más importantes del país, cuenta con más de 50 empleados y sus creaciones tienen millones de reproducciones en internet.

Las personas que tienen hijos, nietos o simplemente has entrado en internet alguna vez, lo más normal es que alguna vez hayan oído hablar de Team Heretics, una empresa española que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo de los deportes electrónicos y entretenimiento digital desde su fundación en 2016 y que hoy en día es una auténtica referencia. Y no, no solo por sus éxitos deportivos o la variedad de contenido que ha generado, la empresa lo cuenta:

El Team Heretics nace en 2016 con el objetivo de convertirse en una empresa líder en el sector de los eSports. Desde entonces, el equipo ha competido en algunos de los torneos más grandes del mundo, incluyendo la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) y la Liga Europea de League of Legends (LEC), en la que no se puede entrar sin tener un spot de la franquicia, valoradas en más de 40 millones de euros.

Además, la Team Heretics es una verdadera fábrica de contenido, con más 2.000 vídeos lanzados en 2022 en sus redes sociales y en plataformas como YouTube, haciendo que la empresa española sea conocida en más de 70 países.

Con más de 7 millones de seguidores en sus redes sociales, Team Heretics es una de las marcas hispanohablantes más importantes y una de las número uno en alcance de los deportes electrónicos, construyendo una marca sólida en un mercado altamente competitivo. De hecho, y para ver el grado de importancia, muchas de las retransmisiones deportivas en las que participa cuentan con más audiencia que telediarios o partidos de Primera División. Su enfoque en la calidad y la innovación, y su capacidad para conectar de manera significativa con su comunidad de fans han sido fundamentales para su éxito. Hoy en día, es el club más importante hispanohablante y está entre los más seguidos del planeta. Si se compara con LaLiga de fútbol, sería la cuarta entidad deportiva más seguida.

Pero su crecimiento no se limita a lo que se puede ver en la pantalla. La familia Heretics ha crecido de manera espectacular en solo 6 años y hoy en día la forman más de 100 personas entre empleados, jugadores y creadores de contenido. Para liderar a este equipo, se encuentra su base de operaciones: un edificio en Madrid de más de 1.500 metros cuadrados, salas de descanso, platós de contenido y hasta una cocina de última generación cuyo chef da de comer a todo el equipo de manera gratuita.

Una empresa en continua expansión que apuesta por el talento joven y tiene una plantilla con una media de edad inferior a los 30 años. Pioneros en los deportes electrónicos y rentables, porque son el único club con EBITDA positivo desde su creación. Éxitos que hacen que todas las principales marcas del mercado quieran ligarse a Team Heretics, y es que empresas como Motorola, San Miguel, JBL o Lenovo ya forman parte del día a día de un club de eSports que se ha convertido en uno de los referentes.