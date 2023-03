Las razones para optar por la adopción de perros mayores

Entre los perros para adoptar disponibles en distintos refugios y centros de cuidado, los mayores suelen ser los que más tiempo tardan en encontrar una nueva familia. Muchos, lamentablemente, no consiguen un hogar. Esto se debe a que existen varios prejuicios sobre estos animales.

Por lo general, los perros viejos son asociados con problemas de salud. Pero, según explican desde Miwuki Pet Shelter, esto depende de la genética y del estado del ejemplar. En este sentido, muchos perros llegan a la adultez en excelentes condiciones. Esta empresa, que cuenta con el apoyo de la Fundación Affinity, dispone de una plataforma para facilitar la adopción de perros en España, Colombia, México y Argentina.

¿Por qué es ventajoso optar por la adopción de un perro mayor? En primer lugar, los perros adultos ya han adquirido los hábitos básicos para convivir con personas, por lo que no necesitan de adiestramiento. Por ejemplo, es habitual que sepan hacer sus necesidades en un lugar determinado y que paseen sin ocasionar problemas a sus dueños. Con respecto a esto último, los ejemplares con más años necesitan de los paseos, pero no con la misma intensidad ni la duración que lo que requieren cachorros o perros jóvenes.

Además, es habitual que estos animales tengan un carácter más tranquilo que los jóvenes. Por lo tanto, es esperable que los perros viejos no ladren en exceso ni rompan objetos de una casa. También suelen tolerar con más calma los viajes en coche. Lo más importante para un perro mayor es recibir cariño. Por lo general, estos animales han sufrido alguna situación de abandono, falta de cuidados o soledad. Por estas razones, cuando llegan a un nuevo hogar suelen retribuir el afecto que reciben.

¿Cómo adoptar un perro mayor? Según ha indicado un estudio llevado adelante por Fundación Affinity, en España, durante 2020 alrededor de 286.000 perros y gatos fueron recogidos por protectoras. Esto quiere decir que actualmente hay una gran cantidad de animales sin hogar. Al adoptar un ejemplar que ha sido abandonado, también se libera un espacio en el refugio o protectora, permitiendo salvar la vida de otro animal.

En la plataforma de Miwuki Pet Shelter es posible encontrar perros para adoptar. Simplemente, hay que registrarse y completar algunos datos para poder ser emparejado con un animal que se encuentra en algún refugio o protectora.

Convivir con un animal de compañía supone una mejora en la calidad de vida. Ahora bien, es importante tener en cuenta que esto supone una responsabilidad, ya que es necesario atender todas sus necesidades.