¿Cuáles son las consecuencias psicológicas de las microagresiones de género?, con Ohana Psicología

Las microagresiones de género son acciones o comentarios que estigmatizan y discriminan a un individuo por el género.

Los investigadores indican que esto ocurre de manera habitual e inconsciente y se puede manifestar a través de actitudes, insultos indirectos o por condiciones del contexto social de las personas.

Las personas que manifiestan dichas actitudes no tienen la intención de ofender, pero de forma indirecta refuerzan estereotipos que perpetúan la desigualdad de género. Además, pueden causar una autopercepción negativa en las mujeres, personas transgéneros y no binarias. Por esta razón, se recomienda a las víctimas buscar apoyo personal de familiares y asistencia en centros especializados como Ohana Psicología.

Consecuencias de las microagresiones de género según Ohana Psicología Diversas investigaciones señalan que las microagresiones afectan la autoestima de las víctimas. Asimismo, la exposición continua a dichos desprecios encubiertos produce graves daños psicológicos en las personas que lo padecen, ya que es una forma despectiva de comparar a una persona con respecto a creencias o expectativas arraigadas en la sociedad.

Las mujeres suelen sufrir con mayor frecuencia este tipo de discriminación debido a su género. Esto se manifiesta en forma de comentarios sexistas, cosificación sexual o menosprecio de capacidades físicas e intelectuales, lo cual reduce la autovaloración como ser humano o incluso limita las posibilidades de ascenso profesional.

Por otra parte, los hombres también pueden ser objeto de desprecios u hostilidades pasivas por no ceñirse a los cánones convencionales de masculinidad. Los homosexuales, personas transgéneros o no binarias son los que están más expuestos a microagresiones. Lo que trae como consecuencia que no puedan desarrollar libremente su identidad y personalidad.

Ohana Psicología atiende a víctimas de microagresiones de género Aunque actualmente existe mayor conciencia social sobre las microagresiones de género, todavía sigue siendo un problema que produce daños en la salud física y emocional. Por esta razón, los expertos recomiendan a las víctimas solicitar asistencia psicológica si presentan baja autoestima, ansiedad, estrés, alienación o sensación de soledad.

En España, hay múltiples centros sanitarios especializados que poseen profesionales de alto nivel para atender a víctimas de microagresiones como Ohana Psicología. Este es un gabinete de atención psicológica ubicado en la zona de Barajas y cuenta con certificaciones de psicología aplicada. Se distingue por implementar la psicología cognitiva con un enfoque cognitivo-conductual y también por dedicarse a la atención psicoeducativa.

Además, están comprometidos con la prevención de problemas psicológicos, ofreciendo formación o asesoría en centros educativos y empresas. De esta manera, imparten las herramientas emocionales necesarias para evitar posibles situaciones de microagresión y ofrecen sesiones psicoterapéuticas de acuerdo a las necesidades del grupo.

La empatía y el respeto son factores importantes para que la sociedad supere las microagresiones de género. Por esto, resulta importante el conocimiento de las herramientas psicológicas.