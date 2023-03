Rinomodelación sin cirugía de forma exitosa en Cecilia Arthur

Según datos de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), en España, a partir de los 26 años, cuatro de cada diez personas se someten a tratamientos de medicina estética.

En este contexto, uno de los retoques estéticos más demandados por los pacientes en la actualidad es la rinomodelación sin cirugía. Este procedimiento no implica métodos invasivos, por lo que es demandado por las personas que no quieren entrar al quirófano. Sin embargo, es importante dejarlo en mano de profesionales como la doctora Cecilia Arthur, una experta que destaca en el sector estético en Madrid.

Beneficios de la rinomodelación sin cirugía Una de las ventajas principales de la rinomodelación es que no requiere inyecciones de anestesia, ya que esta se aplica en forma de pomada. Después, se procede a infiltrar el ácido hialurónico en la zona.

Otro de los beneficios más comentados del tratamiento es que sus resultados son reversibles porque el ácido hialurónico es absorbido por el organismo con el paso del tiempo. En este sentido, la técnica de infiltración escogida también determina la duración de los resultados.

Por otro lado, la duración del proceso se considera una ventaja: este puede variar entre los 20 y 30 minutos. Asimismo, el tiempo de recuperación es de aproximadamente 3 días y solo requiere cuidados mínimos, como evitar usar gafas que se apoyen en la nariz.

Asimismo, la rinomodelación es útil para alcanzar diferentes objetivos. El tratamiento permite rectificar abultamientos en el dorso nasal, elevar la punta de la nariz y/o lograr un efecto óptico de afinamiento con inyecciones de relleno.

¿Por qué se utiliza ácido hialurónico en la rinomodelación? Según estudios médicos, el ácido hialurónico se utiliza principalmente por su eficacia en los tratamientos de volumen. El componente también destaca por su previsibilidad en los procedimientos estéticos, es decir, la tasa de complicaciones postoperatorias es baja y el tiempo de recuperación del paciente es corto.

Por otra parte, la rinomodelación con ácido hialurónico se considera un método no invasivo, por lo cual se posiciona como una alternativa a la rinoplastia. Asimismo, los efectos secundarios del componente son predecibles cuando se respetan los límites de dosis.

La doctora Cecilia Arthur trabaja con marcas de alta gama de relleno dérmico absorbible a base de ácido hialurónico para llevar a cabo sus rinomodelaciones. Su tratamiento logra modificar la forma y el ángulo de la nariz de los pacientes. Asimismo, los resultados del procedimiento pueden durar entre 10 y 12 meses.

En conclusión, la rinomodelación sin cirugía se ha popularizado entre las personas menores de 30 años. Sin embargo, la sencillez y el bajo riesgo de este procedimiento provocan que cada vez más personas de todas las edades se interesen por él.