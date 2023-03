Las mejores universidades disparan su gasto para atraer talento extranjero. España lidera este proceso con una inversión récord gracias a AWEX EDUCATION

“Los españoles están revolucionando todo en la cantera de EEUU: técnica, táctica, estilo, actitud…”, cuenta Jessid Agon, cazatalentos con casi 20 años de experiencia en reclutar chicos en Europa.

Algunos becados por AWEX Education ya han rozado la MLS. “En breve veremos españoles nacionalizados en la selección de USA”.

Estados Unidos se está nutriendo del talento del español para preparar una selección absoluta de fútbol competitiva que pueda rendir al más alto nivel en el mundial que albergará juntamente con Canadá y México en 2026. El ‘soccer’ (como se conoce al fútbol en EEUU) está potenciando sus categorías inferiores con elevadas inversiones en becas deportivas USA como las que gestiona AWEX Education, líder en España en esta intermediación. El plan es sencillo: importar a los mejores jugadores de todo el mundo en edad escolar o universitaria y así reforzar la cantera norteamericana, conformada en su gran mayoría por los high schools (institutos) y las propias Universidades. Un proceso que lidera España.

Los chavales españoles están suponiendo una revolución en cantidad y calidad porque “retan y suben el nivel de las Ligas inferiores. Todo ese aprendizaje se transmite hacia los niveles superiores. Estados Unidos necesita llegar más preparado al Mundial y eso también se consigue mejorando estos torneos escolares”, cuenta Jessid Agon, ‘cazatalentos’ de AWEX Education en sus ‘castings’ por toda España y a los que se puede acceder fácilmente a través de su web.

España captará más de 100 millones de dólares Está previsto que para los cursos 2023-2024 y 2024-2025, solo las cien mejores universidades estadounidenses inviertan “unos 200 millones de dólares” para ‘fichar’ futbolistas europeos de los que más de la mitad irá destinado a becar “a unos 7.000 u 8.000 estudiantes españoles entre los 13 y los 18 años” que se matricularán, primero en institutos y después en la Enseñanza Superior. Solo en la horquilla de los high schools, España aporta unos 5.000 estudiantes becados al año en fútbol, “cinco veces más que el siguiente país europeo de la lista, que es Italia”.

El motivo es que “el jugador español cuando llega a EEUU, supone un reto para el resto de sus compañeros estadounidenses, porque los propios americanos se dan cuenta de que el nivel deportivo que creían tener no es de 10, sino que en verdad es de 5… de 6… Es -continúa- un proceso llamativo que incluso resiste las modas. Ahora Francia, con Mbappé, es tendencia y te empiezan a pedir jugadores franceses. Pero es que Francia apenas aporta talento. Por cada francés, tienes diez españoles mejores y, además, dispuestos a viajar a EEUU”, añade.

“Los españoles están revolucionando todo. En EEUU el juego en inferiores es darle un patadón desde defensa y que el delantero o el medio la pelee. Pero el estudiante español llega con otra mentalidad, con la idea de empezar a jugar desde atrás. Y eso le muestra al norteamericano el valor de que se avance como equipo, no solo un jugador corriendo como loco a ver qué sale. Los españoles también aguantan mejor físicamente el partido completo y siempre pelean hasta el último minuto. Por eso el entrenador americano quiere jugadores españoles”, explica.

Una media de 100.000 dólares por carrera de alumno Nacido en Colombia, pero criado en Canadá, Agon lleva 18 años encargándose de buscar jóvenes jugadores en Europa que estén dispuestos a dar el salto a Estados Unidos mediante ayudas “que rondan una media de 100.000 dólares para completar ambos ciclos de estudios”. Peina el mercado ya afincado en Madrid, porque “España es el epicentro del talento europeo”.

Entre las instituciones educativas con las que trabaja mano a mano con AWEX Education se encuentran algunas de las mejores del país: Columbia University, Duke, UCLA o NYU entre otras. También colabora con los mejores institutos privados del país. “Solo uno de los colegios en los que buscamos talento gastó el curso pasado 37 millones de dólares”, añade como muestra. Agon está ahora volcado en que los chicos de España que desconocen de estas facilidades puedan acceder a estas ayudas y salir beneficiados hasta cambiar su vida y, sin saberlo, cambiar el fútbol de EEUU. Miguel Yuste es su mejor ejemplo.

Miguel Yuste, un vallisoletano que rozó la MLS Yuste es un vallisoletano de 25 años que trabaja ahora en Madrid como ingeniero biomédico para una multinacional norteamericana después de haber rozado la posibilidad de jugar en la MLS. Con solo 17 primaveras dejó la cantera del Real Valladolid para iniciar mediante las becas de AWEX Education un periplo de siete años en EEUU. Cursó bachillerato en Massachussets, se licenció en Yale y acabó con un máster en Portland.

En todo ese tiempo aprovechó su calidad como mediapunta para destacar en los campeonatos locales. Incluso jugó una final four de la NCAA (la máxima categoría universitaria) que le llevó al Draft de la MLS y a probar con el filial de los New York Red Bull, franquicia en la que se retiró Thierry Henry. Finalmente, no tener la nacionalidad y su deseo de iniciar una carrera profesional en otros campos le apartó de hacerse profesional en EEUU.

“Pero sí lo consiguió Nico Campuzano”, cuenta Miguel. “Fue compañero mío en el Real Valladolid. Un porterazo. Coincidimos compitiendo alguna vez en EEUU. Él se casó con una chica americana, consiguió la nacionalidad y eso le abrió las puertas del New England Revolution. Ahora está jugando en su filial. Al jugador español se le abren muchas puertas si consigue la nacionalidad”, valora.

“En breve habrá españoles nacionalizados jugando con USA” Agon cree que lo normal es que dentro de no mucho, alguno de estos talentos españoles que explota en EEUU logre el pasaporte y se convierta en internacional con la absoluta de USA. “Estamos en las puertas de que eso suceda. AWEX Education ha tenido estudiantes becados al 100 % por su fútbol y se han quedado trabajando allí, en EEUU. Y podrían haber seguido jugando a nivel profesional en la MLS, pero decidieron enrolarse en la empresa privada, porque les atraía más económica y profesionalmente. Seguro que dentro de no mucho alguno decide seguir por la vía deportiva y acaba en la selección”, concluye.

