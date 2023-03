La app Ommnio facilita la comunicación interna en la empresa con inteligencia artificial

Facilitar la comunicación interna en la empresa con inteligencia artificial para los empresarios representa una de las mayores oportunidades de automatizar los procesos, personalizar los contenidos, transmitir los objetivos de una organización y ganar eficiencia.

Los empleados constituyen un gran activo de la compañía, por lo que mantenerlos motivados y alineados a la filosofía de la empresa solo puede contribuir a incrementar su productividad.

Dentro de este escenario, Ommnio se presenta como una de las mejores herramientas para reemplazar sistemas tradicionales de comunicación. Esta app de mensajería instantánea facilita el vínculo continuo entre todos los integrantes de una firma.

Una opción para la fuerza laboral “sin escritorio” Los empleados que no suelen trabajar frente a un ordenador no tienen la misma conexión con su organización como sí la tiene el personal de oficina. La mayoría de ellos no disponen de la tecnología adecuada para comunicarse con los demás empleados e incluso no disponen de un dispositivo corporativo, por lo que dependen solo de su propio teléfono móvil y de las aplicaciones de mensajería de uso personal.

Debido a eso, muchos empresarios recurren a los planes estratégicos de comunicación interna que buscan alinear al equipo con tecnología que llegue a toda la fuerza laboral, y así ahorrar tiempo y dinero, e incrementar el rendimiento.

Ommnio resulta una aplicación eficaz que garantiza una forma de comunicarse ágil entre todos los integrantes de una organización. Es una herramienta fácil de usar pensada para que los trabajadores la empleen a diario, además de proporcionar una protección de la información personal.

A su vez, la aplicación permite abandonar el uso de aplicaciones de mensajería instantánea de uso particular como WhatsApp, para dar paso a una tecnología corporativa y multiplataforma (iOS, Android y web) que ayuda a las organizaciones a desplegar su propio "WhatsApp corporativo" sin requerir de datos de contacto de los empleados.

Varias de las funciones habilitan a escoger la forma y vía de comunicación más conveniente para cada caso. Por ejemplo, es posible enviar información masiva a todo el personal en grupos de solo lectura, pero también se pueden coordinar espacios de diálogos mediante grupos abiertos de chat.

En ese sentido, reúne un mecanismo de roles y permisos flexibles que propician el acceso de cada empleado únicamente a los equipos e información que le corresponde, conforme a la posición que ocupa en la empresa. Además, los usuarios pueden configurar las horas de trabajo para no recibir notificaciones automáticas mientras están fuera de servicio.

Otros recursos de Ommnio La plataforma dispone de otras herramientas de automatización como un chatbot con IA donde pueden programarse respuestas a consultas y solicitudes frecuentes, tramitación de altas y bajas médicas, solicitud de EPIs y otros procesos en los que se ahorran horas de gestión.

Al mismo tiempo, existen facilidades para automatizar el envío de documentos, con confirmación de lectura o solicitud de firmas digitales.

Por último, la app cuenta con un bot de reporte horario del empleado que lleva un registro del tiempo efectivo en el trabajo.