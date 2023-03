¿Cuáles son las principales diferencias entre un Thin Client y un PC? Emprendedores de Hoy martes, 28 de marzo de 2023, 17:48 h (CET) En el sector tecnológico constantemente se producen desarrollos novedosos e innovaciones que tienen por fin mejorar la eficiencia de las empresas. En este sentido, una de las tendencias actuales es el remplazo de los PC tradicionales por dispositivos denominados Thin Client.

Según explican los expertos de la empresa Towers IT, especializada en proveer soluciones tecnológicas, estos dispositivos son ordenadores completos que han sido diseñados para ser más simples y ligeros. El objetivo de esta firma es acercar a sus clientes distintos productos de valor que existen en el mercado internacional y sirven para complementar la oferta de soluciones IT, como sucede en este caso.

¿Cuáles son las características de un Thin Client? Estos dispositivos se diseñan para ejecutar un número limitado de aplicaciones locales. Su principal función es ejecutar recursos que se encuentran alojados en servidores remotos, que a su vez se encargan de la mayoría de las tareas de procesamiento.

Entonces, un Thin Client es un ordenador con capacidades limitadas de procesamiento que tiene por objetivo reducir los costes de hardware. Esto es posible debido a que carecen de discos duros y otros componentes que encarecen a los PC tradicionales. Al mismo tiempo, las organizaciones que usan estas máquinas reducen gastos de licenciamiento, ya que funcionan con menos software descargado localmente y versiones más económicas y básicas de distintos programas.

Además, con este tipo de ordenadores se recortan gastos de gestión, administración y operación IT porque toda la infraestructura de estos dispositivos se puede controlar de manera centralizada. Otra de las grandes ventajas es un menor consumo energético que puede rondar 30 veces menos que un PC.

¿Cuáles son las principales diferencias entre un Thin Client y un PC? Como es posible deducir de todo lo mencionado anteriormente, estos ordenadores son más asequibles que un PC y producen menos gastos. Por ejemplo, a la hora de pensar en la electricidad, un Thin Client consume, en promedio, unos 6 W comparado con un ordenador tradicional que puede llegar a consumir desde 180W a 220W o más.

Por otra parte, tardan más tiempo en quedar obsoletos y necesitar una renovación. Mientras que un PC puede quedar atrasado en 3 o 4 años, estas máquinas se mantienen en buenas condiciones de usabilidad durante períodos de entre 8 y 10 años. Asimismo, la gestión centralizada de estos dispositivos permite ser más eficiente en la administración de los recursos TI.

También son más seguros y ofrecen más movilidad. Con respecto a lo primero, la superficie expuesta a ataques cibernéticos, en comparación con un PC, es menor. Además, como el escritorio del usuario se aloja en la nube, es posible acceder al mismo de manera virtual desde cualquier parte. Por último, producen menos calor y ruido que un ordenador tradicional.

Con el apoyo de Towers IT, es posible acceder a la instalación de Thin Client para empezar a disfrutar de los beneficios económicos y operativos que ofrecen estos dispositivos.

