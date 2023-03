Oh My Business permite detectar dónde está fallando un restaurante u hotel Emprendedores de Hoy lunes, 27 de marzo de 2023, 09:00 h (CET) La industria de la restauración en España es sumamente competitiva. Los clientes disponen de varias alternativas para elegir, por lo que los restaurantes no se pueden permitir el lujo de perder clientes.

Un error en el servicio como la presentación de un plato o la atención al entrar al local puede generar un impacto negativo significativo en los ingresos de un restaurante. Por ello, Oh My Business ofrece soluciones integrales para mejorar la gestión de restaurantes y hoteles. El servicio Mystery Guest es una de las soluciones que permite detectar el origen o causante de los fallos y evitar que continúen afectando la rentabilidad y reputación del local.

¿Qué está fallando en un restaurante en realidad? Una excelente forma de detectar fallos en un restaurante u hotel es analizar la experiencia que reciben los clientes. Tal análisis no podría ser imparcial o genuino si lo realizara el propio staff del local porque contendrá sesgos y juicios de valor. Para conseguirlo se necesitará de un jugador externo, sin vínculos personales o profesionales con el negocio, que pueda dar una visión objetiva de la situación. Dentro de este análisis es importante buscar patrones que evidencien el origen o causa de los problemas realizando una evaluación de los procesos, las instalaciones, la comida, la atención y todos los elementos que completan la experiencia del usuario.

Detectar fallos en un restaurante Oh My Business ofrece el servicio de Mystery Guest (invitado misterioso) que destaca en el área de la restauración por su eficacia para detectar oportunidades de mejoras. Este servicio consiste en realizar una auditoría del negocio desde la perspectiva del cliente y no del gerente o del personal. Un cliente anónimo visita el restaurante u hotel y se comporta como un comensal más. Con esta acción, el profesional oculto recolecta información imparcial y objetiva de la experiencia que recibe el cliente final. Su objetivo es analizar las debilidades y fortalezas de los negocios para diseñar soluciones reales a los problemas de cada negocio y, por consiguiente, se consiga aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios.

El servicio Mystery Guest es el indicado para restaurantes, hoteles, cadenas de restauración y tiendas de alimentación. Las empresas que deseen contratar este servicio cliente-céntrico, que le dará a sus negocios el poder del conocimiento, pueden contactar con los especialistas en gestión de restaurantes y hoteles, Oh My Business.

