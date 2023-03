La eficiencia energética y las placas solares

Los ciudadanos usan la energía todos los días para cosas imprescindibles de su vida. Cocinan, se duchan, se calientan o refrescan, conservan alimentos, etc. Todo un sinfín de actividades que gastan y consumen los recursos que el planeta proporciona. Para medir el impacto de estos usos, existe la eficiencia energética.

Hacer una casa más amigable con el medioambiente y con una larga serie de ventajas extra no es complicado gracias a la energía solar. En este artículo, se explican todo tipo de detalles sobre la eficiencia energética de las placas solares y los beneficios que estas traerán en la factura de los ciudadanos.

¿Qué es la eficiencia energética? La eficiencia energética es una forma de determinar el consumo energético de un edificio. Una mejor o peor eficiencia energética depende del gasto de energía, de dónde proviene esa energía, de las instalaciones de la casa, como el aislamiento, etc. Al medir la energía utilizada, se pueden hacer cambios en el hogar, no solo para cuidar del planeta, sino para ahorrar en la factura de la luz y del gas.

Hoy en día, con la conciencia puesta en el medioambiente, la eficiencia de energía cobra más importancia que nunca, por lo que se recurre a energías renovables para ayudar a controlar el gasto. Una de las mejores opciones es la energía solar. A continuación, el lector puede conocer cómo es la eficiencia energética con placas solares y conocer los componentes de las instalaciones fotovoltaicas.

La eficiencia energética con placas solares La eficiencia energética con placas solares funciona de una manera bastante sencilla. Las placas solares no necesariamente son un sustituto directo de las energías tradicionales. Su principal función es complementar el uso de las tradicionales con un poco de ayuda extra, lo que reduce automáticamente el gasto económico. Sin embargo, las placas solares son claramente una inversión.

Esto se traduce en que los paneles son altamente caros, pero el dinero que se ahorra en la factura devolverá su enorme precio. Mejorar la eficiencia energética del hogar requiere de sacrificios. Quienes estén dispuestos a invertir en paneles solares, pueden contactar con los profesionales de Solomnia, quienes ayudarán al cliente con cada pieza de su nueva instalación fotovoltaica.

Las placas solares sirven para aprovechar hasta un 40 % de la energía solar y transformarla en energía eléctrica o térmica. Eso sí, dependiendo del panel, la capacidad será mayor. El precio también incrementará, pero el ahorro aún más.

La energía solar no solo se transforma en electricidad sino también en calor. Además, la instalación de las placas solares no solo debe ser la tradicional en el tejado o azotea. Con una bomba de calor o un suelo radiante, es posible calentar la casa y reducir el gasto en calefacción. El aislamiento térmico es uno de los elementos más importantes para mejorar la eficiencia energética con placas solares.

Factores a tener en cuenta para mejorar la eficiencia energética con paneles solares Para mejorar la eficiencia energética con paneles solares, se deben tener en cuenta algunos factores. En primer lugar, el sol: la clave de la energía solar es claramente el propio sol y dependiendo de la intensidad de este, las placas solares recogerán más o menos energía. Hay días nublados, días de invierno… El sol siempre está ahí, pero no su intensidad.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta la zona de residencia; esto está ligado al propio sol. Si la zona es un lugar donde no suele salir el sol, porque está casi siempre lloviendo, la energía solar será menos útil que si se estuviera en un lugar donde pegue el sol día sí, día también.

Por último, otro factor que entra en juego es la vida útil: los paneles duran aproximadamente 30 años. Una vida lo suficientemente larga como para no preocuparse en un buen tiempo de ello. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que la eficiencia de los paneles va disminuyendo con el paso del tiempo.

¿Cómo instalar paneles en casa? Todos los detalles mencionados permiten conocer cómo es la eficiencia energética con placas solares, y con esta información, es probable que muchos ya estén decidiendo apostar por esta mejora de su hogar. Para instalar estos paneles, no puede hacerlo uno por sí mismo, puesto que instalar paneles solares es una tarea de profesionales.

La persona encargada debe valorar la mejor zona de la casa para colocarlos, la orientación, el grado de inclinación, etc. Un panel solar mal instalado no ayudará en el ahorro de la misma manera. No es cuestión solo de unir las piezas y el cableado. La orientación al sol y la posición son factores a tener en cuenta en la instalación. Por esto mismo, desde Solomnia, recomiendan contactar con ellos, para así poder asesorar a los interesados sobre cualquier pieza que necesiten para su instalación fotovoltaica y cualquier consejo de la mano de profesionales.