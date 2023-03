Ventajas de invertir en una franquicia con Best House Emprendedores de Hoy sábado, 25 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) Tanto para España como para el mundo entero, los últimos años han sido un desafío económico.

En el 2022, la inflación en el país fue la más alta, pero en el 2023, los expertos se perciben optimistas, debido a que esperan que la inflación baje y la economía vuelva a recuperarse.

En este contexto, el modelo de negocio de franquicias inmobiliarias logró tomar una gran ventaja ante otras, incluso en tiempos de crisis, demostrando ser una de las más estables. Además, es indudable que unos sectores han sufrido más que otros, pero este es uno de los pocos que ha salido ganador, permitiendo a los dueños de estas franquicias obtener ganancias considerables con la compraventa de inmuebles.

Best House, con sus más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario y financiero, ha ayudado a invertir en franquicias rentables en Barcelona a miles de empresarios y particulares que buscan un negocio rentable, ya que esta es una de las ciudades más interesantes para invertir, por su rápida recuperación económica y fama turística.

Las franquicias inmobiliarias en Barcelona son las más rentables para invertir El país español es uno de los destinos internacionales más visitados por los extranjeros, por lo que los inversores, no solo piensan en mudarse a este país, sino también en invertir. España es un país seguro, turístico y rico en cultura, por lo que el interés de los compradores de inmuebles tanto dentro como fuera de la región está aumentando. Asimismo, el intercambio de negociaciones en el sector inmobiliario está recuperando su popularidad en las principales ciudades de España, como Barcelona​​, siendo esta ciudad uno de los destinos turísticos más populares del mundo.

Barcelona es la segunda ciudad del país que más factura a través de sus franquicias. Los compradores de propiedades mayormente son británicos y jubilados, los cuales han contribuido a la inversión inmobiliaria y económica de la ciudad y, por supuesto, la del país. Tan solo durante el año 2006 el PIB de la ciudad alcanzó los 57.237.000.000 euros, con un PIB por habitante de 35.800 euros.

Bajo estos datos y corroborando los sectores, destacan los servicios inmobiliarios, que representan un 24,3 % del PIB total de la nación europea. Por estos motivos, emprender en el mundo de las franquicias inmobiliarias puede convertirse en una buena iniciativa para los que quieren invertir su dinero en un proyecto rentable.

Beneficios a los inversores con Best House Muchos empresarios y emprendedores buscan franquicias rentables en Barcelona para gestionar un negocio propio, vender o alquilar su inmueble, con el fin de obtener una considerable recompensa monetaria en el futuro. Sin embargo, previo a esto, es necesario contar con el respaldo de empresas especialistas en el sector inmobiliario y financiero para que estos no arriesguen su dinero. En este sentido, Best House es una de ellas y garantiza a sus clientes la seguridad de invertir en un inmueble, a través de una asistencia integral y permanente, como también la financiación de los mismos.

Esta empresa se encarga de todo el proceso y gestión de la búsqueda y compraventa de franquicias, por lo que los inversores no tienen por qué preocuparse de nada. Además, cuenta con una cartera nacional compartida de más de 400.000 propiedades en España y una cartera de inmuebles en más de 63 países.

Por otro lado, cabe destacar que Best House se especializa en el cobro seguro de inmuebles y en las ventas de grandes activos, como hoteles y edificios. Finalmente, su sistema exclusivo de captación de propiedades permite a sus clientes elegir el inmueble más adecuado para invertir entre miles de opciones disponibles en Barcelona.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La eficiencia energética y las placas solares Terapia online o psicología online, ¿en qué consiste? Arte y vino en Barcelona y Madrid. Experimentar, pintar y reír con Art&Wine. Los beneficios del vaciado de locales que ofrece J&C Oportunitats Cursos de tatuajes para mejoramiento de técnica en retratos realistas, en Habbility