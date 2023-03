Arte y vino en Barcelona y Madrid. Experimentar, pintar y reír con Art&Wine. Emprendedores de Hoy sábado, 25 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) A la hora de buscar una actividad de ocio, el proyecto Art and Wine ofrece una propuesta diferente que consiste en pintar un cuadro mientras se disfruta de una copa de vino y música. Para participar, no es necesario tener ningún tipo de experiencia previa, ya que todos los participantes son guiados por un artista profesional. De esta manera, es posible llevarse a casa un cuadro terminado. La duración de los eventos de arte y vino de Art&Wine es de dos horas y media y los talleres de esta firma están ubicados en el centro de Barcelona y Madrid.

El propósito de estas actividades no es solo conectar con el arte, sino también disfrutar de buena compañía. En el calendario de reservas de la página web de Art&Wine, es posible ver cuáles son las próximas fechas de las experiencias y qué cuadros son los que se van a pintar.

¿Cómo es una experiencia Art&Wine? En cada una de estas sesiones se pinta un cuadro distinto. Además, quienes asisten tienen acceso a una barra ilimitada de vino. Durante la experiencia, siempre hay música para acompañar, pero también existen sesiones donde hay artistas que tocan música en vivo para aportar dinamismo y diversión. De este modo, en las experiencias Art&Wine no solo se pinta, sino que también es posible cantar y bailar.

Las clases de pintura organizadas por este proyecto incluyen todos los materiales necesarios, como por ejemplo pinceles, pintura, lienzo, caballete y delantal. Además, hay agua y vino de manera ilimitada y los aperitivos son opcionales. La música y la guía de parte de un artista profesional también están incluidas. Asimismo, las experiencias están diseñadas para asistir individualmente o en grupo, con amigos, compañeros o familiares.

Otras experiencias Art&Wine Además de las experiencias tradicionales, Art&Wine ofrece variantes, como la experiencia Art&Pouring. En estos casos se trabaja con la técnica pouring, que es propia del arte abstracto y consiste en crear ríos de pintura sobre un lienzo. El objetivo es que los colores se expandan por toda la superficie de la tela, creando, de modo aleatorio, formas únicas y dinámicas. La duración de estas experiencias es de dos horas y media. Todas las experiencias que organiza el proyecto se pueden contratar de manera privada, ya sea para un cumpleaños, una despedida de soltero o cualquier otra ocasión especial.

Por último, Art&Wine organiza sesiones de team building para empresas. Se trata de una actividad grupal diferente que sirve para mejorar la comunicación y la relación entre compañeros de trabajo en un ambiente relajado y distendido. En estos casos, es posible elegir qué cuadro pintar y, como en las demás experiencias, todos los materiales están incluidos.

En conclusión, las distintas experiencias Art&Wine son una actividad de ocio diferente que permiten conectar con el arte y vivir un momento de disfrute y distensión.

