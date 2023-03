Hugo Arévalo destaca que la formación es clave para el éxito Emprendedores de Hoy jueves, 23 de marzo de 2023, 18:47 h (CET) Cuando se trata de competir por internet, además de necesitar una buena idea, es fundamental saber cómo hacerlo. Hoy en día, la formación es un aspecto de lo más necesario, incluso más allá de haber acabado los estudios pertinentes. En internet hay muchos emprendedores que tienen claro su producto y que, pese a que este es muy bueno, no saben cómo comunicarlo o cómo hacerlo llegar al público.

Para ayudar a estas empresas emergentes existen escuelas de negocios como ThePower Business School, que cuentan con toda clase de programas innovadores para el emprendedor y para las personas que quieran desarrollarse profesionalmente. Detrás de ThePower Business School se encuentra Hugo Arévalo, cofundador de la escuela, que lleva prácticamente la mitad de su vida invirtiendo por internet.

El perfil de Hugo Arévalo es el de un perfil con éxito. En su día, supo ver con acierto el potencial de empresas como Glovo, Deporvillage, Jobandtalent, Lookiero, Playtomic o Tuenti, entre otras, lo que le permitió ayudar a crecer a las empresas. Este es el perfil que debe mantener una persona que se encuentra detrás de una escuela de negocios, todo un profesional de las inversiones que ahora comparte sus conocimientos a través de toda clase de másteres.

ThePower Business School es toda una revolución mundial ThePower Business School no es una escuela de negocios más. No se podría esperar menos cuando el cofundador de esta escuela, Hugo Arévalo, destaca en el mundo del emprendimiento e inversiones a nivel nacional.

Hugo Arévalo es todo un referente dentro del emprendimiento español y, gracias a iniciativas como ThePower Business School, también puede serlo para muchos más empresarios. Esta escuela de negocios ofrece una forma diferente de poder disfrutar de un programa de negocio, ventas, marketing digital, etc. Además de ofrecer lo que la empresa necesita, lo hace con una fórmula mucho más práctica, en la que los conocimientos se pueden aplicar desde el primer día.

El objetivo de ThePower Business School es bastante claro, ayudar a los emprendedores y personas que trabajan en cualquier tipo de empresa a través de programas mejorados, innovadores y disruptivos, alejados de los tradicionales planes desfasados de muchas escuelas de negocio convencionales. En esta escuela se busca ser diferente y lograr la excelencia basándose en ello.

Los modernos y numerosos programas con los que cuentan son buena prueba de ello, una muestra que guarda la esencia de Hugo Arévalo, con la que se pretende acercar su éxito dentro de las inversiones al resto de empresarios.

Aprender de gente que ya ha tenido éxito Para que una escuela de negocios pueda funcionar y resultar útil para el empresario, es necesario aprender de quien ya ha tenido éxito. ThePower Business School trabaja esto, no solo con Hugo Arévalo, sino también con otros emprendedores internacionales que han tenido éxito en grandes compañías.

El mercado cambia continuamente y se mueve a gran velocidad, por eso resulta más interesante el poder contar con un contenido actualizado basado en las tendencias más importantes del momento. Con ThePower Business School no solo se puede encontrar contenido de calidad, sino que la forma de mostrarlo también es disruptiva.

Se trata de una metodología innovadora con la que se puede aprender de todo en clases que no llevarán más de 15 minutos.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.