Instalación solar desde 3 € al día con baterías de litio. Financiación hasta 10 años para viviendas, empresas y comunidades de vecinos con Solar Tres60 Emprendedores de Hoy miércoles, 22 de marzo de 2023, 17:37 h (CET) En la actualidad, las energías limpias están ganando una relevancia aún mayor en pos del cuidado del medioambiente, combatiendo así el cambio climático. Entre ellas, muchos adeptos se inclinaron por la energía solar, la cual permite la obtención directa de electricidad a partir de la radiación solar. Se trata de un tipo de energía renovable, inagotable y no contaminante que puede generarse en instalaciones con paneles solares fotovoltaicos.

Ya sea para uso empresarial o personal, la instalación aún sigue siendo un procedimiento costoso. Es aquí donde aparece Solar Tres60, una empresa instaladora de placas a nivel nacional que brinda un servicio de asesoría y financiación para la instalación de energía solar en cualquier sector.

Solar Tres60 ofrece financiación para proyectos de energía solar Si bien existen electrodomésticos que pueden usar paneles solares de energía particular, que la principal fuente de energía de toda una propiedad provenga del sol requiere un gasto que no es asequible para cualquiera. El equipo de profesionales de Solar Tres60 basará sus esfuerzos en financiar los proyectos de energía solar, sea en empresas, domicilios particulares, o comunidades de vecinos, con el fin de ahorrar en la factura energética y cuidar el medioambiente.

Solar Tres60 cuida el patrimonio de sus clientes, ya que además de la ayuda brindada en el momento de la financiación, también cuenta con un sistema de asesorías. Según los filtros y necesidades del cliente, se encargará de encontrar los materiales necesarios y con las mejores condiciones del mercado. En caso de no estar seguros sobre cuáles son los valores a tratar, mediante el sitio web de Solar Tres60 los clientes podrán hacer un cálculo de su financiación.

Instalar placas solares de la mano de expertos Solar Tres60 cubre todas las cuestiones relacionadas con la instalación de placas solares. Sumado a la financiación, la empresa cuenta con personal cualificado para desarrollar e instalar proyectos de energía solar con los más altos niveles de eficiencia, fiabilidad y seguridad. Por último, para que no haya inconveniencias legales, la empresa realizará todos los trámites relacionados con las subvenciones que ofrecen tanto el Gobierno Central como las Administraciones autonómicas y municipales para las obras de mejora de eficiencia energética.

Con una especialización en las instalaciones en comunidades de vecinos, se encarga a su vez de asesorar a municipios enteros para la instalación de las placas solares, para que todos sus habitantes dispongan de la cobertura necesaria. El nivel de asesoría y de instalación llega a cubrir toda España, haciendo que el uso de la energía fotovoltaica se convierta de esta manera en una oportunidad para todos.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.