+Vida, el espacio donde encontrar bienestar físico y mental Emprendedores de Hoy martes, 21 de marzo de 2023, 12:00 h (CET) Con el mundo en constante movimiento, en ciertas ocasiones, las personas, dentro de la vorágine laboral, no encuentran tiempo para sí mismas. A la larga, toda esa carga se va acumulando y el cuerpo termina pagando ese peso. El cuerpo es el templo que alberga el alma, y, por eso, su cuidado debe ser primordial.

+Vida ofrece un servicio de estética que destaca por sus técnicas. Con su Centro Indiba en Madrid, los profesionales trabajarán en pos, no solo de la belleza, sino el confort, el relax y la salud del cliente.

Más allá de un tratamiento de cosmética El Centro Indiba de Madrid se ha convertido en una de las opciones más recomendadas dentro del mundo de la cosmética. Tratan los aspectos externos con productos y soluciones cosméticas de alta gama e innovadoras en el mundo de la estética. Sin embargo, también resguardan la salud de sus clientes.

La diversidad de tratamientos corporales que ofrece +Vida van desde Bellaction Duo, masaje para eliminar la celulitis, o Presoterapia, tratamiento donde se aplica presión, hasta diferentes tipos de rituales con utilización de sales que encajarán según las necesidades del cliente. Además de cubrir la belleza exterior mediante manicura, pedicura, lifting de pestañas, depilación láser, entre otros, también cubre la salud y paz interior del cuerpo, sea con masajes, tratamientos Indiba o servicios de Spa.

Tratamientos adaptados al cliente El Centro Indiba de Madrid se encarga de cubrir la mayor cantidad de campos posibles. Las necesidades fluctuarán según el cliente y puede que los tratamientos solicitados por ellos no sean acordes a lo que realmente necesitan. Por eso, los clientes podrán acceder en el sitio web de +Vida a un diagnóstico de manera gratuita, de manera que puedan tener un tratamiento acorde a sus necesidades.

Asimismo, +Vida cuenta con un sistema de puntos de 100, 250 y 500, los cuales tienen un valor de 100, 250 y 500 euros respectivamente. Estos puntos pueden ser canjeados por cualquier tipo de tratamiento del centro cosmético, transformándolo en una posibilidad de regalo única. Si bien el objetivo es que el cliente tenga una experiencia única, personal e integral, existe la posibilidad de poder realizar rituales en pareja. No hay nada mejor que sentirse bien con uno mismo, sea con una buena apariencia o con un nivel de paz interior acorde. +Vida ofrece ambos beneficios en un mismo lugar.

