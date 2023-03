Protección de todo lo importante con Metafrase

Hoy en día, tener acceso a múltiples dispositivos ha facilitado la comunicación interpersonal, en la cual las redes sociales juegan un papel transcendental. Del mismo modo, el avance tecnológico ha permitido un acceso rápido e instantáneo a la información.

Sin embargo, estas mismas comodidades han provocado que la información personal se vea expuesta, siendo imprescindible implementar estrategias de ciberseguridad.

En Metafrase, se especializan en este ámbito. Además, su amplio catálogo de soluciones permite a las personas mantenerse a salvo de amenazas, protegiendo sus ordenadores, redes y correos electrónicos del robo de datos.

¿Por qué implementar herramientas de ciberseguridad a nivel personal? Hoy en día, es muy común recibir mensajes de amigos, familiares o conocidos diciendo: “Si tienes una solicitud en Facebook o Instagram de mi parte, por favor no aceptes, no soy yo”. Incluso, es posible recibir notificaciones de un amigo cercano asegurando: “Acabo de ganar 1.000 $ haciendo un negocio con criptomonedas, haz clic aquí para que lo intentes también”. O, en su defecto, mensajes con amenazas diciendo que en caso de no entregar algo a cambio divulgarán información personal. También se dan muchas situaciones en las que simplemente el acceso a los dispositivos está restringido, dejando al afectado completamente fuera de línea.

De acuerdo con estudios realizados por el Centro de Recursos de Robo de Identidad de Estados unidos, en años pasados hubo un incremento de más del 1.000 % de robos de credenciales o cuentas de redes sociales. Asimismo, el 85 % de un grupo de personas encuestadas manifestó que su cuenta de Instagram había sido comprometida y 25 % la de Facebook.

Por otro lado, el 48 % afirmó haber hecho clic en un enlace que mandó un amigo y el 22 % respondió a alguna solicitud relacionada con criptomonedas. Además, más de un cuarto de los encuestados reportaron haber perdido ingresos por estas situaciones.

Todo esto ha provocado la importancia de mantener los datos personales protegidos, siendo la ciberseguridad un buen medio para conseguirlo.

Metafrase ayuda a proteger la identidad de sus clientes Metafrase es un excelente aliado a la hora de proteger los datos y la información personal. Las soluciones que ofrecen permiten tener a buen recaudo las fotografías familiares, información sensible, recuerdos de toda la vida, contactos e, incluso, documentos fiscales. De modo que, contratando sus servicios, los clientes pueden prevenir el robo de identidad.

Asimismo, la firma cuenta con un equipo con amplia experiencia en el área, además de las tecnologías más punteras especializadas en ciberseguridad, con el fin de que el cliente pueda tener la tranquilidad de estar protegido ante amenazas.

La seguridad es una necesidad básica del ser humano, estando solo por debajo de los alimentos y el agua, según Maslow. En Metafrase, ponen en valor este aspecto, por medio de sus servicios de ciberseguridad pensados para las personas.