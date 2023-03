Nuevo curso de educación canina los sábados a partir del 11 de marzo, de la mano de l'Almozara Can Bosc Emprendedores de Hoy viernes, 17 de marzo de 2023, 19:03 h (CET) Los compañeros caninos están presentes en muchas casas españolas, en las cuales son considerados no solo simples mascotas, sino un miembro más de la familia. No obstante, en ese contexto hay que saber controlar el comportamiento de los perros, para poder establecer una convivencia adecuada con ellos.

Así lo recalca L'Almozara Can Bosc, un centro especializado en ayudar a las personas a establecer un vínculo saludable con sus perros. Para ello, cuenta con múltiples cursos de "educació canina", cuyo nuevo ciclo arrancó el sábado 11 de marzo. A partir de entonces, el curso tendrá lugar cada sábado.

Reforzar el vínculo con los compañeros caninos a través del curso El curso de educación canina es un programa diseñado por L'Almozara Can Bosc, con el objetivo de mejorar la convivencia entre los perros y sus cuidadores. Sus contenidos abordan las herramientas para manejar adecuadamente varias conductas, como las posiciones del compañero canino, sus permanencias en determinados puntos y su comportamiento al caminar con la correa. Para ello, este curso se vale de diferentes variantes de juego, un elemento que juega un papel sustancial en la educación canina.

Entre estos elementos lúdicos están las llamadas creativas y divertidas, que ayudan a reforzar el vínculo particular con el animal, así como el trabajo con targets, que ayuda a desarrollar su agilidad y respuesta. Por otro lado, los participantes humanos aprenden a llevar estos aprendizajes en un diario de trabajo, que les ayuda a reforzar sus conocimientos. Además, estos cursos incluyen la preparación para el test de sociabilidad, junto con seguimiento online para cada participante. Su primer ciclo arrancó el sábado 11 de marzo y estará disponible cada sábado.

Educación canina desde una perspectiva de comunicación y mutuo entendimiento Mejorar el comportamiento de los animales y su respuesta a las señales es parte esencial de la educación canina. Sin embargo, en L'Almozara Can Bosc, este concepto no está ligado a la noción de obediencia, sino más bien a la mutua comunicación entre perros y personas, en la que ambos son capaces de comprender las señales y comportamientos del otro. De este modo, se puede obtener un feedback real, que les permite profundizar su vínculo y les enseña a compartir muchas cosas juntos.

Este concepto es relativamente fácil de plantear, pero algo difícil de conseguir en efecto. Para ello, no obstante, están los cursos de educación canina de L'Almozara Can Bosc, los cuales tienen este enfoque de comunicación como su eje central. Esto se complementa con una destacada plantilla de profesores, compuesta por profesionales altamente especializados en la educación canina, junto con un extenso complejo ubicado en el bosque del Maresme, en Barcelona. Estas instalaciones ofrecen un excelente entorno para los animales, donde pueden jugar en amplias zonas valladas, pasear por el bosque o participar de diversas actividades que refuerzan la conexión y el entendimiento con sus compañeros humanos.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.