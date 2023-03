Esto es lo que ocurre con la cobertura de fallecimiento al recibir el seguro de vida por invalidez Emprendedores de Hoy jueves, 16 de marzo de 2023, 19:09 h (CET) Cuando se contrata un seguro de vida, se pueden incluir coberturas complementarias, como la de invalidez permanente y absoluta, además de la cobertura de fallecimiento por cualquier causa. No obstante, hay una duda recurrente entre los usuarios de seguros de vida: cuando se cobra el seguro de vida por invalidez, ¿qué pasa con la cobertura de fallecimiento?

Ante esta situación, PuntoSeguro busca ofrecer una respuesta oportuna y satisfactoria a los usuarios. Es importante destacar que cada seguro de vida tiene sus condiciones específicas, por lo que es fundamental que los usuarios se informen adecuadamente antes de contratar cualquier póliza. En su página web, la empresa ha puesto a disposición de sus usuarios información detallada sobre cada póliza y las condiciones que aplican para cada cobertura en su sitio web.

La cobertura de incapacidad permanente y absoluta en el seguro de vida La cobertura de invalidez permanente en los seguros de vida es importante para asegurar el futuro financiero en caso de incapacidad permanente y absoluta, reconocida por la Seguridad Social. Para optar por esta cobertura, se deben cumplir los requisitos, incluyendo estar afiliado a la Seguridad Social y no haber alcanzado la edad de jubilación. Es fundamental diferenciar la invalidez permanente de la invalidez total, ya que solo la primera está cubierta por esta opción.

En caso de cobrar la indemnización por invalidez en un seguro de vida, esto significa que se ha recibido el capital asegurado, según las condiciones de la póliza. Por lo tanto, este pago pone fin a las obligaciones por parte de la aseguradora y la póliza queda anulada. Si se desea tener cobertura de fallecimiento después de haber cobrado la cobertura de invalidez absoluta y permanente, la única opción es contratar otra póliza con esta cobertura. No obstante, debido a esa condición, es complicado conseguir una nueva póliza de seguro de vida. Por ello, es importante analizar todas las opciones disponibles y contratar un seguro de vida que se adapte a las necesidades específicas de cada persona.

PuntoSeguro promueve hábitos de vida saludables y recompensa el ejercicio físico PuntoSeguro es uno de los primeros comparadores de seguros de vida en España. Desde su fundación en 2001, se ha especializado en seguros de vida y salud. Además, la compañía proporciona a sus clientes asesoramiento experto e independiente, con capacidad para comparar 20 aseguradoras en menos de un minuto, para buscar la mejor opción para cada uno.

Actualmente, PuntoSeguro cuenta con más de 12.000 familias cubiertas por una póliza, y ofrece una aplicación móvil gratuita exclusiva para sus clientes, lo que les permite gestionar digitalmente cualquier modificación. Asimismo, la aseguradora presenta su PuntoSeguro Fit, el seguro de vida que recompensa el ejercicio físico; los asegurados pueden recibir hasta 120 € en la renovación de su póliza y contribuir a proyectos solidarios, a través de un sistema que puede monitorizar su actividad física diaria. En definitiva, PuntoSeguro se compromete a ofrecer siempre la opción más adecuada a sus usuarios, recompensándolos por su fidelidad y promoviendo un estilo de vida saludable.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.