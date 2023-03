¿Qué dice la ley sobre la grabación y certificación de llamadas y notas de voz?, por GlobátiKa Peritos Informáticos

La grabación de llamadas telefónicas y mensajes de audios enviados mediante aplicaciones de mensajería pueden ser una herramienta útil en determinadas circunstancias, como en el caso de una disputa legal. Sin embargo, esta práctica puede plantear preguntas sobre la legalidad de su uso.

¿Se puede grabar una llamada de teléfono y presentarla como prueba en un juicio? D. Ángel González, director de GlobátiKa Peritos Informáticos comenta que, en España, existe una sentencia del Tribunal Supremo, la 3585/2016, que establece que la grabación de conversaciones por uno de sus protagonistas no vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones. Es decir, si alguien es parte de una conversación y decide grabarla, no estaría violando la ley de secreto de comunicaciones. Esta sentencia establece que este derecho no puede ser esgrimido por los intervinientes en la conversación.

En el caso contrario, continua D. Ángel González, no se puede grabar una conversación de la que la persona que graba no es parte. Por eso, siempre que llaman de una compañía y se habla con un teleoperador, comunican que la llamada va a ser grabada, ya que es un tercero, la empresa, quien grabará la llamada y no está participando como tal en la locución.

¿Por qué es importante peritar y certificar las grabaciones en un proceso judicial? Las grabaciones de audio se han convertido en una prueba válida en los procesos judiciales. Sin embargo, para que se pueda usar es importante contar con un perito judicial informático especialista en audio forense que se ocupe de realizar un informe pericial de audio, autentificando el origen de las grabaciones y el contenido de las mismas. Con el fin de ofrecer servicios de análisis de grabaciones de audio, GlobátiKa Peritos Informáticos cuenta con un gabinete pericial con profesionales titulados preparados para ayudar a sus clientes. D. Ángel González hace hincapié en la importancia de peritar las pruebas digitales, ya que sin esta certificación por parte de un perito judicial informático es muy probable que la prueba no se admita a trámite o impugnada por la parte contraria

Certificación y transcripción en las grabaciones de audio La certificación de grabaciones de audio implica verificar la autenticidad de la grabación y su contenido. Este proceso de certificación es llevado a cabo por un perito informático, e incluye verificar la calidad del sonido, la fecha y hora de la grabación, así como cualquier edición o manipulación de la misma. La certificación también puede implicar identificar a los participantes en la grabación y verificar su identidad mediante la prueba de la huella glótica de la voz, es decir, los peritos informáticos determinan los parámetros biométricos de las cuerdas vocales para certificar la procedencia y contenido de la grabación de audio analizada. Este procedimiento se ejecuta comparando una pieza de audio grabada en presencia judicial para cotejarla con la grabación que se use como prueba en el procedimiento.

La transcripción de grabaciones de audio, por otro lado, implica la conversión del contenido de la grabación en un formato escrito. Esto es útil en casos en los que se requiere una comprensión más detallada del contenido de la grabación. Los peritos informáticos de GlobátiKa Lab pueden proporcionar transcripciones precisas y detalladas que pueden utilizarse como pruebas en casos legales.

La certificación y transcripción de grabaciones de audio son importantes en una variedad de casos legales, incluyendo casos de fraude, acoso, extorsión, violencia de género, delitos informáticos y otros delitos. Es esencial que estas tareas sean realizadas por peritos informáticos altamente capacitados y experimentados como los de GlobátiKa Lab, para garantizar la integridad y la precisión de las pruebas presentadas ante los tribunales.

