Puesta en marcha de una instalación de autoconsumo con baterías en el Hotel Hidalgo Quijada Emprendedores de Hoy jueves, 16 de marzo de 2023, 09:00 h (CET) Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), el uso de la energía solar y otras fuentes renovables aumentó durante el año 2021. Específicamente, se incorporaron 257 GW para un total de 3.064 GW a la matriz energética mundial. Esto equivale a que la reserva de energías renovables se incrementó en un 9.1 %, lo cual ha permitido que el precio de los paneles solares se reduzca.

Por su parte, en 2021, España se ubicó en la segunda posición en la lista de países europeos que más produce energía renovable y representa el 6 % del mercado europeo. Un ejemplo de ello es la empresa Zerinthia Battery, que ofrece todo el servicio e instalación de autoconsumo necesaria.

Hotel Hidalgo Quijada; instalación de autoconsumo con baterías El Hotel Hidalgo Quijada de Alcázar de San Juan cuenta con una nueva e innovadora instalación que le provee autonomía energética. Esta novedad permite reducir el consumo de energía en un 85 % o más al año. Gracias a esta mejoría, el hotel cuenta con mayor independencia con respecto al suministro de energía externa, pudiendo gestionar sus propios recursos.

La industria hotelera suele causar grandes cantidades de contaminantes. Esto se debe, en parte, a la cantidad de energía que utiliza. Por esta razón, es recomendable hospedarse en hoteles que luchen por mejorar su gestión, aumentar su sostenibilidad y reducir su impacto en el ambiente. Esta nueva instalación en el Hotel Hidalgo Quijada logra dicha condición y, además, garantiza un alojamiento de calidad a sus huéspedes. Asimismo, permite mayor confort y reduce las emisiones de CO₂.

Conseguir sostenibilidad con Zerinthia Battery Esta es una de las primeras empresas españolas en fabricar baterías solares estacionarias y material fotovoltaico. Su objetivo es ofrecer una fuente de energía renovable como alternativa a la energía eléctrica convencional. Por esta razón, se encarga de instalar placas solares que permitan aprovechar la energía renovable, evitando que sus clientes dependan de compañías eléctricas. Para lograrlo de manera eficiente, ofrece asesoría y un análisis de la vivienda o edificio donde se instalará.

Además de las placas solares, cuenta con baterías de litio fotovoltaicas. Con ellas es posible almacenar mayor cantidad de energía solar y así reducir el coste de la factura de la luz. Los expertos de Zerinthia Battery ofrecen un seguimiento después de la instalación de estos equipos. De esta manera, el cliente no tiene que preocuparse, ya que la empresa soluciona cualquier problema o inconveniente que surja.

Estos sistemas no solo son ideales para empresas del sector hotelero, sino también para residencias y hogares. Mientras más se aprovechen las energías no contaminantes, mayor sustentabilidad tendrá el país.

