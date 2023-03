Un autónomo consigue cancelar 125.000€ gracias a Abogados Para Tus Deudas

Este es uno de los mayores miedos de cualquier autónomo o empresario. ¿Qué ocurre si el negocio no va bien? ¿Se debe cargar con las deudas para siempre? La respuesta es que no. Para incentivar el emprendimiento en España, el gobierno aprobó una ley que permite cancelar las deudas de los autónomos cuando no pueden hacer frente a ellas: la Ley de la Segunda Oportunidad.

Esto representa una puerta de emergencia en caso de fracaso empresarial, un salvavidas para que los autónomos puedan deshacerse de sus deudas y volver a emprender si así lo desean.

Un emprendedor de Tenerife cancela 125.000 € con bancos y Seguridad Social Abogados Para Tus Deudas, un despacho referente en España en cancelación de deudas, ha logrado una nueva cancelación de deudas en Tenerife. Gracias al asesoramiento de sus abogados expertos y la rapidez de su sistema automatizado, Pedro Dorta ha cancelado más de 125.000 € en deudas.

Tal y como explica el abogado encargado de su caso: ''Pedro era un autónomo que se vio obligado a cerrar su empresa con la crisis del 2008. Había acumulado varios préstamos y tarjetas de crédito bancos reconocidos, y también tenía varias cuotas de autónomos pendientes. Cuando se puso en contacto con nosotros, las deudas habían ascendido hasta los 125.000 €.''

Por suerte, Pedro descubrió Abogados Para Tus Deudas y la Ley de la Segunda Oportunidad. Ahora no solo vive sin deudas, sino también sin el estrés de ASNEF, los embargos, las llamadas de teléfono y los juicios por reclamación de deudas. Un nuevo comienzo para este vecino de Tenerife, que deja atrás una etapa complicada para volver a mirar hacia adelante.

La clave para decir adiós a las deudas: encontrar el despacho adecuado Abogados Para Tus Deudas ofrece a sus clientes un sistema automatizado que permite agilizar los trámites de la Ley de la Segunda Oportunidad y conseguir cancelar las deudas de manera más rápida y eficiente. Gracias a su experiencia y conocimientos, los abogados de este despacho especialista pueden asesorar a sus clientes en todo momento, desde el inicio del proceso hasta su finalización.

En definitiva, la Ley de la Segunda Oportunidad es una herramienta muy útil para los autónomos que se encuentran en una situación complicada debido a sus deudas. Pero es vital contar con el asesoramiento de expertos en la materia, como Abogados Para Tus Deudas, para acceder a esta ley y cancelar las deudas de manera rápida y efectiva.