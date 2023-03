Estores para cortinas de cristal y terrazas acristaladas con Proftek Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 19:34 h (CET) Los estores para cortinas de cristal y terrazas acristaladas son esenciales para tamizar la luz que entra en un determinado sitio. Se trata de un tipo de cortina fina que se emplea con bastante frecuencia actualmente.

En el mercado, se pueden encontrar diferentes tipos, que se adaptan a las necesidades de los clientes y a cada espacio. Algunos de ellos son los enrollables, de tela, sin varillas y de cocina.

Un sitio especializado en la comercialización de dicho producto es Proftek. Con una vasta experiencia en el sector, la empresa ofrece servicios de cortinas plisadas de calidad para cerramientos de cristal.

Cortinas plisadas a medida de las necesidades del cliente En el ámbito de la decoración de interiores, las cortinas se han convertido en un elemento de mucha importancia para hogares u oficinas, ya que modifican el aspecto de cualquier sitio. En este contexto, las plisadas se han convertido en las favoritas de muchas personas, más aún cuando se trata de espacios que son pequeños en cuanto a dimensiones.

Ante ventanas que no tienen espacios hacia sus laterales, dichas cortinas representan una solución. Mucho más si no existe un espacio real entre el techo y el marco de la ventana que, a veces, es requerido por el sistema tradicional.

Por esa razón, Proftek busca potenciar dicho producto, asegurando garantía y calidad a cada cliente. La firma ofrece tanto la venta como el montaje de cortinas plisadas para cortinas de cristal y todo tipo de cerramientos acristalados para casa, balcón, terraza o negocio. El agregado de valor de la compañía es que pone a disposición del público un producto de larga vida útil, por lo que se trata de algo que puede llegar a durar décadas.

Una empresa de confianza en el mercado La apuesta de Proftek se enfoca plenamente en la satisfacción de los clientes, por lo que no solo vende productos de alta calidad, sino también brinda asesoramiento ante cualquier tipo de consultas. Esa política se sustenta en diversas cuestiones, que la posicionan como una firma de referencia a nivel nacional. Una de ellas tiene que ver con los diseños actuales, que posibilitan mantener los estilos modernos de los nuevos diseños.

A eso, se suma el trabajo de un amplio equipo de profesionales capacitados en la temática, la presentación de resultados de alto impacto y la gestión de tiempo efectiva, adaptada a cada necesidad. Con un producto apto para cualquier cerramiento de cristal, que posibilita la protección del sol de forma eficaz y cuenta con una gran variedad de colores y tejidos, Proftek es garantía de confianza en el mercado.

