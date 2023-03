Adelgazar y fortalecer el cuerpo tocando la 'batería'. Único y diferente. Sentirse parte de una banda de rock Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 18:14 h (CET) Si el gimnasio aburre… llega a España Pound Rockout de la mano de MABUNI: gimnasio con piscina.

Cuando se pensaba que estaba todo inventado llega Pound Rockout, una clase totalmente distinta y con resultados demostrados.

Tras una época postcovid convulsa, con un incremento sustancial del uso de tecnologías digitales (virtuales) para el entrenamiento online en el domicilio; las actuales tendencias mundiales fitness 2023 muestran un drástico cambio a la presencialidad en instalaciones deportivas. Los entrenamientos interválicos, funcionales o el crossfit complementados con el uso de dispositivos de tecnología portátil como monitores de frecuencia cardíaca mejorados son este año la tendencia mundial.

Está claro que los entrenamientos citados tienen una base teórico-práctica indiscutible y sus resultados están más que demostrados. En muchos de ellos, es sumamente importante la formación previa del cliente, ya que, la posibilidad de lesiones existe.

En un curioso centro deportivo del mítico barrio de Vallecas, MABUNI: gimnasio con piscina, se abogó por la diferenciación de servicios. Uno de los más interesantes y únicos en España a fecha de hoy es Pound Rockout. Una actividad dirigida cardiovascular en la que se trabaja todo el cuerpo mediante ejercicios pliométricos (saltos), isométricos (estáticos) con combinaciones de ejercicios derivados del mítico aerobic. Hasta ahí, todo parece muy común, la particularidad de la marca Pound Rockout es el uso de baquetas de batería; curioso ¿verdad?. Se combinan ejercicios de todo tipo con el uso de baquetas con las que se golpea el suelo, la pared o simplemente entre ellas, siguiendo el ritmo de una potentísima base musical basada en el rock.

Pound Rockout, ¿es una clase complicada de seguir? Es sumamente sencilla, no se precisa de conocimientos previos o explicaciones por parte del profesor, tan solo hay que saber llevar el ritmo y, con los temazos musicales de la marca, no hay posibilidad de parar. Incluso ya existen variantes dirigidas a niños que se imparten en numerosas instalaciones deportivas fuera de España. Es una actividad que puede realizar cualquier miembro de la familia desde 5 a 99 años o más.

Pound Rockout, ¿es como zumba? Es una clase totalmente distinta a lo que los clientes hayan probado anteriormente. Si bien es cierto que ambas tienen una base musical, los ejercicios que se realizan en Pound Rockout no tienen nada que ver con los movimientos coreografiados de otras marcas.

Pound Rockout activa todo el cuerpo, mayoritariamente tonifica piernas, glúteo y abdomen y el gasto calórico aproximado por clase es de 600 Kcal.

¿Por qué MABUNI: gimnasio con piscina apostó por algo tan diferente y único? Detrás de este proyecto se encuentra Ignacio Sánchez González, experto en la gestión de centros deportivos que, con el ánimo de diferenciarse y crear una marca propia, apostó por traer la primera formación Pound Rockout a España para técnicos deportivos y, posteriormente, incluirla en el programa semanal de actividades. La demanda de la actividad ha sido exponencial.

MABUNI: gimnasio con piscina es el primer centro deportivo en España con la actividad Pound Rockout.

¿Qué es MABUNI: gimnasio con piscina? Es un “parque de atracciones deportivo” para toda la familia. Apostar por la variedad de servicios, siempre presenciales, para satisfacer las necesidades de cualquier cliente son; la base del éxito de este curioso y escondido centro deportivo madrileño. Con 17 variedades de clases, una piscina y un tatami, MABUNI: gimnasio con piscina quiere y desea ser un centro familiar abierto a todos y todas.

