Reducir el absentismo laboral utilizando un software de gestión de RRHH con Workards Emprendedores de Hoy lunes, 13 de marzo de 2023, 17:00 h (CET) El absentismo laboral es uno de los principales problemas que enfrentan las empresas, actualmente, en España, 1,2 millones de personas falta diariamente a su puesto de trabajo, además 2 de cada 10 empleados no justifican su ausencia.

Ante este panorama, los departamentos de Recursos Humanos de las empresas están implementando diferentes estrategias para reducir el absentismo laboral, una de las maneras para lograrlo es utilizando un software de gestión de RRHH. En este sentido, destaca Workards.

¿Cómo usar un software de gestión de RR. HH. que permite reducir el absentismo? Un software de gestión de RRHH es un programa especializado que entre otras soluciones, permite hacer un seguimiento de las ausencias de los empleados, al contar con este tipo de herramientas, el departamento de RR. HH. puede conocer los casos donde hay bajas no autorizadas. A su vez, la supervisión constante hace que los empleados eviten o revalúen sus ausencias, ya que cada persona debe registrar el motivo de su falta.

Asimismo, el software de gestión puede identificar patrones en la estructura laboral, en muchos casos, las bajas injustificadas son mayores en un departamento específico, esto puede ser un síntoma de una situación más compleja: el equipo tiene una carga desproporcionada de trabajo, acumula mucho estrés o está atravesando un caso de acoso laboral. Solucionar este tipo de ambientes ayuda a reducir el absentismo.

Las otras ventajas de utilizar un software de gestión de RR. HH. Un software de gestión de RRHH permite planificar las ausencias justificadas de manera óptima, de esta forma, se pueden prevenir solapamientos o la ausencia de varios trabajadores del mismo departamento, también evita problemas con el cálculo de las nóminas, ya que permite saber cuánto es el tiempo exacto que se le debe compensar monetariamente a cada trabajador.

La transparencia es otro de los aspectos que mejoran con el uso de un software que gestiona las ausencias, esto optimiza el clima laboral y aumenta el nivel de satisfacción de los empleados.

Para gozar de las ventajas mencionadas, los departamentos de RR. HH. pueden contratar el servicio de Workards, el software cuenta con un panel de gestión para que los administradores hagan reportes de los horarios del personal, asimismo, la herramienta se puede adaptar a los sistemas de teletrabajo.

El uso de tecnologías para combatir el absentismo laboral es una realidad cada vez más notoria, este tipo de programas no solo ayudan a controlar mejor las ausencias, sino que también resultan útiles para incorporar incentivos que beneficien a los empleados.

