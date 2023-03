REVEL, la empresa que ofrece coches por suscripción Emprendedores de Hoy lunes, 13 de marzo de 2023, 11:06 h (CET) La escalada desenfrenada de los precios en el último tiempo ha impactado inexorablemente en el coste de un vehículo, debido a diversos factores tales como la pandemia ocasionada por el coronavirus, el encarecimiento de la energía y los carburantes. En este marco, la ilusión de poseer un coche en propiedad está cada vez menos al alcance de los conductores por los diversos gastos administrativos que conlleva.

En esa sintonía, la empresa REVEL ofrece una alternativa a la compra tradicional de los vehículos mediante un servicio de coches por suscripción de un modo flexible, asequible y sostenible.

Una nueva manera de poder adquirir un coche La startup española nació en el año 2020 con la idea de ofrecer soluciones a clientes que no quieren embarcarse en la ya anticuada financiación a la hora de comprarse un coche. REVEL es un servicio destinado a todos aquellos que deseen despreocuparse del mantenimiento, o de la contratación de un seguro, asistencia en carretera, etc. Todos estos servicios están incluidos en un único pago mensual.

La modalidad de coche por suscripción online implica un cambio de paradigma – en simultáneo al renting – dado que la propiedad de un vehículo ya no es una prioridad. En este escenario, los estudios de los fabricantes advierten para dentro de unos años un futuro signado por las empresas de movilidad.

Revel a través de un sistema sencillo y flexible al estilo de Netflix se propone reflejar que la suscripción siempre es mejor que una compra financiada, por lo que tiene algunas de las mejores condiciones del mercado. De esta manera, una persona puede subirse al rodado que quiera - bajo el abono de una cuota mensual – que incluye todos los gastos y con la inmejorable oportunidad de dar de baja cuando desee a partir del sexto mes.

Además, con la intención de buscar una transición del mundo hacia la movilidad sostenible, dispone de suscripciones a vehículos eléctricos e híbridos enchufables. REVEL también se compromete a compensar la emisión de CO₂ que sus vehículos producen.

¿Cómo se puede llegar a la suscripción del coche con REVEL? Cada conductor asume el pago de una cuota mensual por la utilización del coche durante un tiempo indefinido que incluye seguro a todo riesgo, mantenimiento, asistencia en la carretera y los impuestos. Lo único que no se contempla es el carburante y las multas de tránsito.

Quien desee adherirse deberá gestionar el registro por internet en la plataforma de REVEL, seleccionar el periodo de uso y la distancia a recorrer (la cuota incluye 1500 km/ mes, pero se puede ampliar por un precio bastante económico); mientras que la empresa entregará el automóvil a domicilio. Se solicita carnet español o de cualquier otro país de la Unión Europea en vigor.

El usuario podrá cambiar de coche o darse de baja a partir del sexto mes de suscripción, siempre y cuando exista un aviso con dos meses de antelación para agilizar el proceso.

En definitiva, la startup española mediante su sistema de coches por suscripción se presenta como un cambio de paradigma y una solución para quienes sueñan con acceder a un rodado de última generación, a cambio de una cuota mensual, sin compromisos ni preocupaciones por la letra pequeña.

