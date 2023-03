¿Cuáles son los ventajas del nuevo proyecto de Neosalut para los tratamientos de alineadores? Emprendedores de Hoy viernes, 10 de marzo de 2023, 20:02 h (CET) En los últimos años, la figura del ortodoncista ha perdido relevancia como resultado de las ofertas, los descuentos y los tratamientos fantásticos que promocionan algunas empresas low cost a través de redes sociales.

Por ello, la consultoría para clínicas dentales Neosalut presenta un programa de formación exclusivo para los tratamientos con alineadores, con el objetivo de recuperar el protagonismo de los profesionales. La consultoría dental está a cargo de Albert Isern, CEO de la empresa, quien considera que una gestión adecuada puede superar las consecuencias provocadas por la competitividad del mercado.

¿Qué es el proyecto de formación Tú sí que vales de Neosalut? La consultoría dental a través del programa Tú sí que vales se enfoca en los tratamientos con alineadores, con la ventaja de que su contenido está personalizado y adaptado para todos los tipos de ortodoncistas. En ese sentido, el principal objetivo de esta empresa de consultoría dental es potenciar la figura del ortodoncista, de tal manera que el paciente no se fije únicamente en el precio del tratamiento ni en los alineadores.

Por otra parte, la empresa de consultoría dental busca que quienes acceden al proyecto Tú sí que vales tengan la oportunidad de competir frente a las ortodoncias low cost en función de la calidad y no del precio. Al finalizar su formación, los especialistas en ortodoncia pueden trabajar menos tiempo y generar mayores ingresos, debido a que los cambios en el modelo de gestión priorizan la calidad del tratamiento y no el volumen.

¿A quién va dirigido el programa Tú sí que vales? Una de las ventajas del programa Tú sí que vales es que su contenido personalizado está dirigido para diferentes grupos de trabajo. En primer lugar, los ortodoncistas que no cuentan con una clínica exclusiva y acuden a varias clínicas a la vez pueden adquirir algunos tips para que los pacientes los prefieran y de esa manera mejorar su registro de visitas.

Por otra parte, los ortodoncistas con una clínica exclusiva también pueden optimizar y rentabilizar sus tratamientos, mejorando la gestión de su clínica y disminuyendo las horas totales de trabajo. Mientras que los ortodoncistas con una clínica multidisciplinar tienen la posibilidad de promover diferentes tratamientos y aumentar sus ingresos.

Los profesionales de la ortodoncia interesados en seguir el curso de consultoría dental Tú sí que vales pueden ingresar en la página web de la empresa Neosalut y descargar el programa completo. El inicio del proyecto está previsto para el mes de abril e incluye una serie de beneficios para quienes se dedican a los tratamientos de ortodoncia con alineadores.

