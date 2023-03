¿Es posible cancelar antecedentes penales del pasado? Emprendedores de Hoy viernes, 10 de marzo de 2023, 18:14 h (CET) Cuando una persona recibe una sentencia judicial, tras cumplirla, puede experimentar dificultades para conseguir un trabajo o para estudiar algunas carreras. Con el propósito de evitar estas complicaciones, es posible cancelar los antecedentes penales y comenzar una nueva vida en el ámbito laboral y académico.

Un abogado penalista resulta clave para poder realizar este tipo de trámite. En Sanz Cabrejas disponen de un bufete de profesionales que se especializan en derecho penal y buscan asesorar a quienes desean retomar su vida anterior a la condena o incluso iniciar un nuevo camino dejando atrás el estigma penitenciario.

El tiempo para poder cancelar antecedentes penales varía en función de la pena Nadie está exento de cometer equivocaciones que derivan en una condena impuesta por la justicia. Al cumplir con los años de cárcel que decide el Tribunal, todos tienen el derecho de rehacer su vida más allá de la gravedad del delito que cometieron.

Lo que muchos desconocen es que una vez que la persona pagó por un delito, tiene la posibilidad de cancelar sus antecedentes penales. Se trata del último procedimiento en el que interviene un abogado penal y el tiempo que se debe esperar para iniciar el trámite varía en función de la gravedad de la pena; 6 meses para las penas leves, 2 años para las sentencias que no superan los 12 meses, 3 años para penas inferiores a dicha cantidad de tiempo, 5 años para una pena menor, igual o superior a 3 años y 10 años para las más graves.

Resulta vital que la diligencia para cancelar antecedentes penales se lleve a cabo por expertos en derecho penal. Con Ignacio Sanz a la cabeza, el equipo de Sanz Cabrejas cuenta con la experiencia y las herramientas necesarias para eliminar esta carga.

La cancelación de antecedentes penales regala segundas oportunidades Para poder avanzar con el proceso de cancelación de antecedentes penales es necesario un certificado que se obtiene del juzgado o tribunal que dictó la sentencia. Este papel sirve para confirmar que la persona cumplió con la pena correspondiente y, por lo tanto, la responsabilidad civil fue saldada.

Una vez que se cumple con este paso, lo siguiente es solicitar la cancelación del antecedente al Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia. La solicitud se puede realizar de forma online o presencial. El hecho de cumplir con estas obligaciones permite agilizar el procedimiento, algo que deja un poco más tranquilos a los clientes.

Más allá de que no se puede volver al pasado y evitar los errores que se cometieron, las personas que incurrieron en delitos y cumplieron su condena tienen todo el derecho de reinsertarse en la sociedad. La cancelación de antecedentes penales es un trámite clave que impulsa a los ex convictos a tener una segunda oportunidad.

El sistema judicial en España establece la posibilidad de cancelar antecedentes penales. A través de este mecanismo, quienes cumplieron con una condena evitan el estigma penitenciario que surge de algunas empresas y universidades.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.