5 cosas a tener en cuenta cuando se lleva a cabo una mudanza internacional, con Wisse Moving Emprendedores de Hoy viernes, 10 de marzo de 2023, 13:00 h (CET) Hacer una mudanza internacional puede ser un proceso emocionante, pero también puede ser estresante y abrumador. Por ello, existen empresas como Wisse Moving que facilitan estas gestiones.

Ya sea una mudanza por trabajo, estudio o simplemente por cambiar de lugar de residencia, hay varias cosas que se deben tener en cuenta para que sea un proceso sin complicaciones.

1-Investigar sobre el nuevo destino Antes de hacer una mudanza a un nuevo país, es importante hacer una investigación exhaustiva sobre el lugar de destino. Investigar aspectos como el clima, la cultura, las leyes, el idioma, el coste de vida y cualquier otra información relevante es necesario a la hora de adaptarse a un nuevo hogar. También es importante conocer sobre los requisitos para obtener un permiso de trabajo, una visa de residencia, y cualquier otro tipo de documento para establecerse legalmente en un nuevo país. Toda esta información será de gran ayuda para preparar la mudanza y tomar decisiones acertadas.

2-Contratar una empresa de mudanzas internacional Una vez se haya investigado sobre el nuevo destino, es hora de comenzar a planificar el traslado de las pertenencias. A menos que se tengan muy pocas cosas, lo más recomendable es contratar a una empresa de mudanza internacional que traslade las pertenencias de manera segura y eficiente. Wisse Moving es una de las empresas de mudanzas con amplia experiencia en mudanzas internacionales y que ofrece servicios personalizados para adaptarse a necesidades específicas. Reservar el servicio con tiempo también permite planificar con anticipación y evitar el estrés de hacer todo en el último minuto, de esta manera, se podrá coordinar la fecha de la mudanza y asegurar que todo esté listo para el gran día.

3-Informarse sobre la documentación necesaria para vivir en un nuevo país Cada país tiene leyes propias y regulaciones en cuanto a la inmigración y la residencia, por lo que es esencial conocerlas para evitar problemas legales y administrativos en el futuro. Además, la documentación necesaria para vivir en un nuevo país puede variar según el propósito de la estadía. Por ejemplo, si la intención es trabajar o estudiar en el país, es probable que se requieran documentos específicos, como permisos de trabajo o visas de estudiante. Por otro lado, si la intención es residir permanentemente en el país, puede ser necesario obtener una residencia permanente o una ciudadanía.

4-Deshacerse de cosas que no se necesitan o que no se hayan usado en años En primer lugar, el peso y el volumen de los objetos que se mueven pueden influir en el coste total de la mudanza, ya que cuanto más objetos se trasladen, mayor será el tamaño y el peso de la carga, lo que se traduce en mayores costes de transporte y envío. En segundo lugar, al deshacerse de objetos innecesarios, se puede reducir el tiempo y el coste de embalaje y etiquetado. Cuantos menos objetos se embalen, menos tiempo se tardará en protegerlos y etiquetarlos adecuadamente, lo que se traducirá en un menor precio de embalaje.

5-No incluir objetos prohibidos en la mudanza Cada país tiene leyes propias y regulaciones sobre los objetos que se pueden importar, por lo que es esencial conocerlas para evitar problemas legales y administrativos en el futuro. Así mismo, algunos objetos pueden ser peligrosos para la carga, los trabajadores de la mudanza y otros pasajeros. Estos objetos pueden incluir sustancias inflamables o tóxicas, armas de fuego, explosivos, drogas, patinetes o bicicletas eléctricos, entre otros. Incluir estos objetos prohibidos en una mudanza internacional puede poner en riesgo la seguridad de la carga y de las personas involucradas en el proceso de mudanza. Además, hay objetos que no se pueden incluir en la mayoría de mudanzas internacionales, como alcohol, comida, cosas perecederas, plantas, medicamentos o animales vivos.

Wisse Moving ofrece un servicio de mudanza internacional como la solución perfecta para aquellos que buscan trasladarse a un nuevo país con tranquilidad y sin preocupaciones. Cuentan con una amplia experiencia en el traslado de hogares y oficinas a cualquier parte del mundo y ofrecen un servicio de calidad y personalizado.

