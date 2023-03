Preguntas frecuentes sobre la prueba acTIC, por acTIC Online

La alta competitividad en el mercado laboral de la Tecnología de la Información y la Comunicación ha generado que los profesionales de esta área busquen alternativas para acreditar sus competencias, con el fin de poder aplicar a empleos en el sector público o privado o entrar en procesos de oposiciones. Una de ellas, es la certificación acTIC, otorgada por la Generalitat de Cataluña, la cual avala las habilidades y competencias de un candidato con respecto al área de las TIC.

No obstante, es común que antes de aplicar a esta prueba las personas tengan preguntas frecuentes sobre la prueba acTIC. En este sentido, la academia acTIC Online proporciona toda la información sobre lo que se necesita saber para apuntarse a la certificación.

¿En qué se basa la prueba acTIC? El acTIC, tal como lo indica sus siglas "Acreditación de Competencias en Tecnologías de la Información y la Comunicación", avala las competencias de una persona en el ámbito de las TIC. Para eso, el candidato debe realizar una prueba, la cual se lleva a cabo en centros colaboradores autorizados por la Generalitat y distribuidos por diversas localidades de Cataluña, con el fin de facilitar el acceso a las personas a recibir esta certificación. Para reservar la fecha y hora de la prueba, los interesados deben entrar al portal de acTIC y hacer la solicitud de manera online.

En cuanto a la dinámica de la prueba telemática, el equipo de acTIC Online destaca que consiste en resolver, en un tiempo específico, un conjunto de actividades sobre diversos temas de informática que el sistema determine aleatoriamente. El objetivo de la evaluación es valorar las competencias digitales de una persona y no los conocimientos basados en productos concretos, por lo cual las preguntas no están vinculadas a un software específico. Además, cada una de las preguntas tiene un valor diferente que dependerá de su nivel de complejidad.

Otra de las preguntas frecuentes sobre la prueba acTIC tiene que ver con la posibilidad de repetir la prueba si no ha sido aprobada en el primer intento. En este caso, el participante no puede volver a presentar la evaluación hasta que no haya transcurrido un plazo mínimo de un mes desde la fecha en la que lo hizo.

Curso de formación para la prueba acTIC Quienes están interesados en reforzar sus conocimientos antes de realizar la prueba de acTIC tienen la opción de optar por formaciones como la que ofrece acTIC Online. La academia dispone de un curso de preparación que incluye todos los contenidos actualizados que se encuentran en la prueba oficial, pero explicados de una forma más sencilla de comprender.

Asimismo, el entrenamiento cuenta con videotutoriales de ejercicios simulados del examen, lo cual ayuda a los participantes a ganar más confianza a la hora de presentar la prueba oficial.

Finalmente, cabe destacar que el centro de formación ofrece cursos en modalidad online o presencial en su sede en Cataluña. De este modo, posibilita que los interesados en certificar sus habilidades puedan acceder a una preparación de calidad.