Speedmatch revoluciona la forma de conocer a una persona desde el disfrute y no desde la necesidad Emprendedores de Hoy jueves, 9 de marzo de 2023, 17:52 h (CET) En un mundo que apuesta cada vez más por la inmediatez y el sedentarismo, las relaciones interpersonales tienden a fracturarse, favoreciendo la necesidad individual sobre crear vínculos duraderos y estables.

A ello, se le suma la necesidad de tener pareja estable, y una vida profesional y emocional resuelta a una edad específica. En consecuencia, las personas se relacionan con otras como se relacionan con las listas del supermercado, de forma pragmática. El resultado disminuye la posibilidad de construir uniones socioafectivas estables que aporten bienestar.

Por esta razón, Speedmatch ha decidido revolucionar el concepto de citas rápidas en Barcelona, ofreciendo a sus asistentes un espacio de charla y diálogo lúdica en el que puedan divertirse y compartir con otros una manera mucho más consciente y fluida.

Un lugar de diálogo para concretar citas Speedmatch busca que las personas solteras puedan conectar entre ellas, estimulando el diálogo y la diversión, a través de juegos y dinámicas de pareja que les permitan conocer las cosas que tienen en común. Para ello, la empresa utiliza metodologías que exponen de forma clara y concisa las características más importantes de las personas, sus fortalezas, sus debilidades y lo que buscan en una pareja. En cada mesa se instala un juego diferente que se encarga de sacar a flote los datos básicos de cada individuo, con el objetivo de que los participantes puedan obtener una radiografía de todas sus citas al terminar la jornada.

Speedmatch considera que, con todos estos datos e información, las personas tendrán más herramientas para iniciar una relación con alguien, desde un sentimiento de atracción mutuo y no desde una necesidad tácita para responder a una exigencia social. Además, esta metodología está diseñada para aquellas personas que no se sienten cómodas conociendo a gente por internet y que valoran el contacto directo en el momento de encontrar pareja.

Los interesados en formar parte de uno de los eventos de citas rápidas en Barcelona organizados por Speedmatch, solo deben acceder a la página web de esta compañía y apuntarse a los eventos o a las listas en función del rango de edad si no hubiera evento creado.

Espacios seguros y agradables Speedmatch se encargará de ofrecer a todos los asistentes a sus eventos un espacio agradable y cómodo en el que poder compartir tiempo de calidad viviendo la experiencia de conocer personas de forma divertida. Con su servicio de eventos de citas rápidas, Speedmatch espera que cada vez más personas puedan entablar relaciones mucho más duraderas y cercanas, lejos de la inmediatez y de los mandatos sociales a los que están acostumbradas.

