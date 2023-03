ADDAW explica las sanciones cuando una web no es accesible

En España, la accesibilidad web es obligatoria y, por tanto, no cumplir con la normativa de accesibilidad es sancionable. No obstante, no todas las webs tienen por qué ser accesibles; la normativa establece que todas las páginas gubernamentales deben serlo, así como las empresas privadas que facturen más de 6 millones de euros y pertenezcan a un grupo de categorías, por ejemplo, las tiendas que operen al por menor.

Las sanciones varían desde los 30.000 € hasta los 150.000 €. Además, pagar la multa no supone que ya no se tenga que hacer accesible la web, sino que dan un tiempo para realizar las correcciones de accesibilidad y, de no hacerlo en el tiempo estimado, la administración impone multas diarias. También se pueden imponer sanciones con el fin de que se pierdan las subvenciones para la empresa, como, por ejemplo, la subvención del Kit Digital. No se debe olvidar que ahora las webs del Kit Digital deben ser accesibles. Como se verá más adelante, ADDAW realiza auditorías de accesibilidad con el fin de evitar estas sanciones y de hacer en general un internet más inclusivo y accesible.

La accesibilidad web obligatoria La accesibilidad web es un derecho de todas las personas de acuerdo a la legislación vigente. Concretamente, para empresas privadas, la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), mientras que los organismos públicos se basan en la norma UNE-EN 301549:2022.

Es importante destacar que la accesibilidad web no solo sirve para cumplir con la normativa, sino que además brinda múltiples beneficios a la web y aumenta en mucho los visitantes potenciales que recibirá. A tales fines, se considera que una web es accesible cuando alcanza el nivel AA de los WCAG, estando obligados a ello los sitios web de empresas privadas consideradas de especial trascendencia económica que presten servicios al público en general dentro de diversos sectores. Asimismo, deben cumplir con la accesibilidad web obligatoria las webs de empresas o asociaciones que reciban fondos públicos y las de instituciones públicas.

Para ayudar a la implantación de soluciones digitales en pymes y autónomos, el Gobierno español ha implementado el Kit Digital, servicio dentro del cual ADDAW se encarga de presentar el Informe de Revisión de Accesibilidad o IRA, a los fines de certificar que la web cumple con los estándares de accesibilidad. Este servicio incluye la comprobación y validación de la accesibilidad web de la página o aplicación móvil, la creación de un informe de errores a solucionar de la accesibilidad de la web auditada y la redacción de la declaración de accesibilidad, entre otros.

Gracias a que velan por el cumplimiento de los estándares de accesibilidad, ADDAW se erige como una excelente opción a la hora de acreditar e implementar la accesibilidad web obligatoria.

Asociación enfocada en proteger los derechos de accesibilidad web La Asociación para la Defensa del Derecho a la Accesibilidad Web, o ADDAW, es una asociación que tiene por objetivo velar por el cumplimiento del derecho a la accesibilidad web. El mismo implica que todas las personas, independientemente de que tengan o no discapacidades, puedan navegar y realizar gestiones por internet en igualdad de condiciones. Para alcanzar este objetivo, ADDAW realiza auditorías de accesibilidad en todo tipo de páginas web, a los fines de informar a aquellas páginas web que no tengan una correcta accesibilidad sobre la necesidad de adaptar su web y las ventajas de hacerlo.

ADDAW ofrece un acompañamiento a lo largo de todo el procedimiento de adaptación, que tiene como punto inicial una auditoría preliminar mediante la metodología WCAG-EM. ADDAW utiliza toda esta información para crear un directorio que permita a personas con discapacidad saber qué webs son accesibles y navegar fácilmente por ellas, este directorio es otra forma de premiar a las empresas que cumplan con la normativa de accesibilidad.

Otros servicios que ofrece ADDAW, y que deben tenerse en cuenta en las empresas, son subtitulados adaptados, audiodescripción, vídeos signados, señalética adaptada, lectura fácil y formaciones sobre cuestiones básicas atinentes a la discapacidad, inclusión y la comunicación con diversos colectivos.