Gabinete Moreta explica el valor del testigo-perito en diversos procesos legales Emprendedores de Hoy jueves, 9 de marzo de 2023, 15:30 h (CET) El equipo de Gabinete Moreta destaca por utilizar sus capacidades técnicas, amplia experiencia y habilidades de mediación para ayudar a solucionar conflictos técnicos de componente económica entre empresas, familias, particulares o incluso con la administración. La figura del testigo-perito no es muy conocida, pero, en ocasiones, es muy útil, ya que actúa procesalmente como un testigo, y aporta conocimientos técnicos específicos sobre los hechos. En situaciones donde el caso es técnicamente complejo, es aconsejable contar con un perito para aclarar ciertas circunstancias.

La prueba del testigo-perito viene recogida en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) en la Sección dedicada al "interrogatorio de testigos", concretamente, el punto 4 del artículo 370 de la LEC indica que “Cuando el testigo posea conocimientos científicos, técnicos, artísticos o prácticos sobre la materia a que se refieran los hechos del interrogatorio, el tribunal admitirá las manifestaciones que en virtud de dichos conocimientos agregue el testigo a sus respuestas sobre los hechos. …”.

La importancia del testigo-perito cuando han prescrito plazos judiciales para presentar periciales En el procedimiento civil, el mejor momento para aportar del informe o dictamen pericial es junto con la demanda (o en la contestación a la demanda) y el último momento se aporta el informe, cinco días antes de la Audiencia Previa, momento en el que se proponen los medios de prueba. No obstante, cada juzgado es un mundo y el juez es la máxima autoridad en su juzgado.

Dependiendo de los casos y de los criterios de las partes y letrados, se hace uso de informes o dictámenes periciales o se prescinde de los mismos. En ocasiones, cuando ya está avanzado el proceso judicial y se han vencido plazos para introducir periciales, una parte o su abogado considera que hubiera sido interesante contar con un especialista con conocimientos técnicos, científicos, artísticos o prácticos. Ese momento es donde cobra especial relevancia la figura del testigo-perito, ya que procesalmente actúa como testigo y no como perito. Los técnicos de Gabinete Moreta están acostumbrados a estudiar los casos, ver viabilidad y declarar en sede judicial.

El papel de Gabinete Moreta como testigo-perito en los procesos judiciales Dentro del ámbito de especialidades de Gabinete Moreta: edificación, industria, siniestros y seguros, tasación de inmuebles-vehículos-maquinaria, reconstrucción de accidentes de tráfico, prevención de riesgos laborales, propiedad industrial, etcétera; también realizan declaraciones como testigos peritos e incluso informes o contrainformes fuera de plazo, estos últimos generalmente no son admitidos como pruebas, pero sí son susceptibles de ser leídos.

Por ejemplo, en un procedimiento penal de un accidente de tráfico, no se presentó reconstrucción porque el atestado era claro y aparentemente suficiente. Sin embargo, en el último momento, la parte contraria sí introdujo una reconstrucción del accidente intentando desacreditar el atestado y pasó el plazo para introducir informes periciales. La parte sin informe técnico pericial de reconstrucción del accidente, al no estar de acuerdo con el informe contrario, para poder defenderse contrató los servicios de un técnico reconstructor de accidentes de Gabinete Moreta en calidad de testigo-perito.

Para aquellas personas o empresas que necesiten asesoría en una negociación técnico/económica, una peritación judicial o, incluso, si se ha pasado el plazo para emitir informe judicial, mediante la figura denominada testigo-perito, Gabinete Moreta es una buena opción para encontrar la solución más satisfactoria posible.

