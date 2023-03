Limpieza manual de alfombras en Madrid, de la mano de Alfombras Atiz

Las alfombras son uno de los elementos más difíciles de limpiar en un hogar. Son pesados, su tela es gruesa y con relieve en muchos casos, y acumulan mucha tierra y manchas. Por estos motivos, la mayoría de las personas en Madrid eligen un servicio de limpieza de alfombras. No obstante, no todas las lavanderías de la capital española contemplan esta alternativa o, si lo hacen, no cuentan con la especialización en el lavado de este tipo artículo, por lo que su servicio no es de óptima calidad. En este contexto, una de las mejores opciones que aparece es la empresa Alfombras Atiz.

Servicio de lavado de alfombras en Madrid Alfombras Atiz es una compañía que se especializa en ofrecer servicios de lavado manual, restauración y conservación de alfombras, tapices, kilims y reposteros en Madrid. Sus inicios se remontan a 1998 cuando Manuel Ghasemi, proveniente de una familia alfombrera y con años de experiencia en Persia y en España, decide abrir su propio negocio en la capital española para brindar su servicio tanto a particulares como a empresas. Con el paso de los años, el especialista logró formar un equipo de profesionales que basa sus trabajos en tres premisas fundamentales, que son la garantía, la calidad y la artesanía, además de siempre tener presente la comodidad y el trato cordial y personalizado con los clientes.

Conservación de alfombras en Madrid El servicio de limpieza de Alfombras Atiz tiene como principal característica la comodidad del cliente y la realización de un trabajo artesanal. En primer lugar, el equipo de la empresa recoge la alfombra por domicilio. Luego, lleva a cabo un tratamiento de limpieza de forma manual, con el mayor cuidado y dedicación posible para eliminar toda la suciedad acumulada. A esto se le agrega un tratamiento de antipolilla y antiácaros para lograr una desinfección total de la alfombra. A continuación, se realiza un primer secado con la ayuda de maquinaria que quita casi el 90% del agua. El siguiente paso es el peinado de los flecos y de la propia alfombra para conseguir dar una mejor homogeneidad de los nudos en su sentido original, para luego pasar al segundo secado al aire libre. La próxima fase es el peinado final y después, se entrega la alfombra a domicilio totalmente limpia, restaurada y lista para que el cliente la pueda seguir disfrutando en su hogar.

Restauración de alfombras en Madrid Si bien la limpieza artesanal es un trabajo más comprometido, laborioso y que lleva más tiempo, es una forma de obtener los mejores resultados. Gracias a esta filosofía, Alfombras Atiz se ha convertido en una de las empresas líderes del sector en Madrid, con más de un millón de servicios satisfechos a lo largo de su historia.