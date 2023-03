¿Cuál es el trabajo de un coach profesional?, por D’ARTE HUMAN BUSINESS SCHOOL Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 23:11 h (CET) A lo largo de los últimos años, la figura del coach profesional ha ganado popularidad aunque esta profesión lleva décadas ejerciéndose. Un coach es un profesional que ayuda a la consecución de diferentes metas. Es una labor con una metodología y unas reglas o bases éticas. El problema es que el mal uso que a veces se ha hecho de la palabra coaching hace que muchos no entiendan bien sus bases o se tenga una concepción equivocada de la profesión.

Para revertir esto y enaltecer a los coaches y su profesionalidad, D’ARTE HUMAN BUSINESS SCHOOL intenta afianzar la figura de este profesional del desarrollo humano con su máster y otras formaciones en coaching. Así, los alumnos aprenderán a amar la profesión del coach sin dejar de lado la rigurosidad y la responsabilidad.

El coach: ¿qué es exactamente? El coach no es un terapeuta ni un consultor, ni tampoco es un simple motivador con frases de sobres de azúcar. No tiene pacientes, sino clientes, y tiene como foco principal a la persona. El coaching es una disciplina, técnica o proceso de entrenamiento mediante el cual el coach guía a su coachee mediante un profundo análisis y una metodología para alcanzar una meta u objetivo fijado.

El coaching sirve para ayudar a las personas (y también a las empresas) a resolver situaciones o estados que incomodan e interfieren en la vida y que les impiden alcanzar la plenitud personal y laboral. Pueden ser problemas específicos en un momento puntual y que no están relacionados con la salud física ni mental (en este caso entran en el juego los psicólogos y psiquiatras).

La solución a esos problemas está en la misma persona. El coach le ayudará a encontrar esa solución y a aceptar que él o ella es quien la tiene y quien debe tomar el mando. Es en ese proceso cuando el coachee descubrirá herramientas y habilidades que le servirán de por vida. Esto puede ocurrir en el plano personal (ser más extrovertido, saber decir "no" o dejar malos hábitos) o empresarial (mejorar la motivación y la interrelación de los empleados o el liderazgo de sus directivos).

El máster para ser mejor coach Para las personas que quieran dedicarse al coaching y recibir la mejor formación sobre esta disciplina, D’ARTE HUMAN BUSINESS SCHOOL cuenta con un cuidado y completo Máster en Coaching Profesional con Inteligencia Emocional y Practitioner en PNL con más de 1.500 horas de cátedra, además de 60 créditos ECTS, 40 sesiones prácticas y la ayuda de un tutor personal para el desarrollo de un proyecto propio.

Este máster de D’ARTE HUMAN BUSINESS SCHOOL está dirigido por Enrique Jurado, CEO de la escuela, y cuenta con profesores/coaches expertos en materias como la neurociencia, la inteligencia emocional, la PNL, el mindfulness y, por supuesto, el coaching en distintos ámbitos (personal, sistémico, ejecutivo...). Los más de 10 años que tiene en el mercado y sus 7 titulaciones avalan el prestigio de este máster en coaching que ya ha realizado más de 20 ediciones.

Con la escuela D’ARTE HUMAN BUSINESS SCHOOL, nuevos coaches se seguirán formando para ayudar a personas y empresas a lograr los objetivos que se propongan y alcanzar su mejor versión.

