¿En qué consiste el servicio de tarifa móvil eSIM de OROC? Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 20:07 h (CET) La empresa de telecomunicaciones OROC ha lanzado recientemente su servicio de e-SIM. Una tarjeta SIM es un identificador único en cada teléfono móvil que permite que el dispositivo se conecte a redes inalámbricas para enviar mensajes de texto y realizar llamadas. La e-SIM es una tarjeta SIM electrónica.

Mientras que los usuarios están acostumbrados a tener que meter la SIM en una pequeña cavidad de los smartphones, las empresas están trabajando en que esto no sea necesario. Con la e-SIM lo único que hay que hacer es configurar sus datos al encender el dispositivo.

La principal ventaja que presentan estas tarjetas digitales de cara al consumidor es que facilita el cambio de operador móvil. Ya no es necesario estar pendiente de recibir la tarjeta SIM física en el domicilio. Así se evita la demora a la hora de realizar la portabilidad, ahorrando tiempo y recursos en el proceso de contratación. El soporte electrónico agiliza las portabilidades, de modo que los usuarios no tienen que esperar días a que envíen su tarjeta.

La e-SIM es el futuro. Si el usuario pierde su teléfono accidentalmente, no es necesario que espere tediosamente el envío de una nueva tarjeta de teléfono. Solo tiene que ponerse en contacto con el servicio al cliente de OROC para generar un nuevo código QR, que deberá escanear con el nuevo teléfono y completar así el reemplazo la tarjeta.

De este modo, las tarjetas e-SIM pueden hacer que los dispositivos sean más seguros, ya que nadie puede quitar la tarjeta SIM física si se pierde o le roban su teléfono.

En este sentido, la e-SIM tiene beneficios de seguridad significativos. Algunos delincuentes roban una tarjeta SIM física y la intercambian por un teléfono diferente para obtener acceso a la información de alguien y restablecer sus cuentas. Una tarjeta e-SIM reduce este riesgo porque no se puede robar.

El plan OROC 20 e-SIM El pasado 20 de febrero de 2023 OROC lanzó su nueva tarifa móvil e-SIM para altas nuevas y portabilidades, que ofrece 20 GB de datos y llamadas ilimitadas a teléfonos nacionales por solo 10 € al mes con impuestos incluidos.

En cuanto al uso de datos, una vez que el usuario consume los 20 GB disponibles con este plan, la velocidad de navegación se reduce sin producirse cobros adicionales. Además, este plan contempla el servicio de roaming gratuito en toda la Unión Europea. Por otra parte, OROC 20 e-SIM no tiene permanencia y el coste de activación es de 10 €.

Modelos compatibles con la e-SIM de OROC En Estados Unidos, los nuevos iPhone 14 han eliminado por completo la tarjeta SIM física. Este podría ser un comportamiento que imitaran otras marcas. De momento, los modelos compatibles en España con la e-SIM de OROC son iPhone XS y XR o posteriores, iPad Pro o posteriores, Samsung Galaxy S20, S21, Note 20, Fold y Flip, Watch y Active2, Motorola Rarz y Rarz 5G, Huawei P40, OPPO Watch y Xplora X5 Play.

En teoría, eliminar la ranura de la tarjeta SIM tiene otro beneficio: permitir más espacio para baterías más grandes u otras funciones en el teléfono. El espacio que se libera al no tener que introducir una SIM física podrá usarse para otras mejoras tecnológicas.

Otra ventaja es que se pueden disponer de tarjetas diferentes. Lo normal es que al usuario particular le valga con una sola SIM, pero quizás aquellos que necesitan un número de empresa, el del extranjero, el personal... encuentran esta herramienta muy útil. Esta función Dual SIM tiene un precio de 4 euros mensuales en OROC.

