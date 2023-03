¿Qué se necesita para la práctica de krav maga?, con TML Official Shop Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 19:57 h (CET) El krav maga es el sistema oficial de lucha y defensa personal usado por las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Israel. Se trata de una disciplina de combate cuerpo a cuerpo que incluye métodos de defensa contra uno o varios agresores simultáneos. También provee técnicas de desarme para enfrentar atacantes con distintos tipos de armas, ya sean contundentes o de fuego.

Como sucede en distintas disciplinas y artes marciales, actualmente existen distintos sistemas de entrenamiento para practicar esta forma de defensa personal.

Uno de los más requeridos en toda Europa es el TML Krav Maga Kapap, creado por el entrenador Martín Luna. Recientemente, este maestro internacional ha abierto una tienda online, TML Official Shop, en la que es posible conseguir distintos artículos vinculados a esta actividad.

La tienda online TML Official Shop En este e-commerce es posible encontrar prendas y accesorios que se vinculan con la práctica de krav maga. Una de las líneas de productos es de prendas de entrenamiento que sirven como uniforme para ejercitar diariamente esta disciplina. En ella, se incluyen camisetas de estilo militar y otras con el logotipo de la marca Team Martín Luna. Además, hay otros modelos unisex y unas camisetas con tirantes especialmente diseñadas para mujeres.

Por otra parte, este negocio digital ofrece parches de goma o de tela con distintos motivos, gorras y una braga de cuello. Martín Luna también cuenta con una línea propia de gafas de sol que es posible conseguir en esta tienda online. En total, son 7 modelos de diseño propio. Asimismo, este negocio cuenta con varios tipos de gafas que llevan un estilo similar a las que usan las fuerzas de seguridad y otras que han sido diseñadas pensando exclusivamente en mujeres.

El TML Krav Maga Kapap es una alternativa de defensa personal para mujeres Este sistema de entrenamiento para la defensa personal diseñado por Martín Luna está siendo buscado por un número creciente de mujeres. Algunas de ellas, pertenecen a fuerzas de seguridad pero otras no. Hoy en día, hay varias madres e hijas que concurren a seminarios de esta técnica, que se caracteriza por su sencillez y efectividad.

Las clases de esta disciplina se imparten en escuelas ubicadas en distintas localidades de España y Europa. Durante las horas de formación, no solo se desarrollan herramientas físicas, sino también psicológicas, ya que la determinación y la contundencia son fundamentales para practicar este arte de defensa de modo eficaz. En este sentido, el TML Krav Maga Kapap también ayuda a desarrollar la personalidad, forjar el carácter y fortalecer la autoconfianza.

En la tienda online TML Official Shop es posible conseguir indumentaria de entrenamiento y otros artículos vinculados a la práctica del TML Krav Maga Kapap.

