Cómo cerrar los procesos de selección reduciendo tiempo y dinero

Touch in Touch, consultora de scouting, se dedica a ofrecer soluciones eficaces y sin humo en el área de selección de personal. Con una fórmula innovadora, y conscientes de que publicar un anuncio ya no es suficiente, desde Touch in Touch han creado un modelo que combina estrategias reactivas con otras proactivas, como la búsqueda directa, y garantizar resultados rápidos y certeros en la identificación de los mejores candidatos del mercado.

La clave para ser tan rápidos y certeros en sus procesos de selección es su equipo de consultores, que siempre son seniors, expertos en search y en rastrear el mercado y siempre profundos conocedores del nicho del cliente. Gracias a esto, saben dónde están los candidatos diana y cómo llegar a ellos de manera ágil. Por eso, ofrecen rapidez en la selección, ahorro y calidad.

Touch in Touch, la opción para las empresas que buscan procesos de selección más eficaces La consultora Touch in Touch pone a disposición de sus clientes un stock de seis candidaturas de alta calidad en un plazo de solo 12 días, lo que representa un ahorro significativo de tiempo y dinero. La clave de su éxito radica en que se centra solo en la parte del proceso de selección que el cliente no sabe, o no puede, hacer. De esta forma, busca a los candidatos de manera ágil y efectiva en los nichos más apropiados. Tras finalizar cada proceso de selección, la consultora brinda a sus clientes una grabación que incluye información de mercado acerca de cómo está posicionado el cliente ante sus potenciales candidatos. Touch in Touch tiene una política de precios fija y pública, lo que permite a sus clientes conocer de antemano cuánto les costará acceder a esta solución tan eficaz. Ahorro de tiempo y dinero y excelentes candidatos.

Especialistas en reclutamiento con años de experiencia Touch in Touch cuenta con un equipo de expertos altamente experimentados en selección de personal. La empresa, dirigida por Elena Enríquez de Salamanca, ofrece servicios de scouting que garantizan la selección de los mejores candidatos, no pagando por aquellas etapas que el cliente tendrá que hacer igualmente. Todo ello permite contar con candidatos excelentes y con un profundo cocimiento del mercado. El enfoque del equipo está en garantizar que la organización del cliente solo tenga que preocuparse por decidir qué candidato encaja mejor en su cultura y en su estilo de compañía y no en rastrear el mercado en su búsqueda, lo que demuestra su eficacia y simplicidad. La consultora ofrece propuestas con una validez de cuatro días, tiempo durante el cual reserva a un consultor experto (Toucher) en el tipo de perfil que el cliente necesita. Esto garantiza una excelente inversión, ya que se pueden obtener candidatos altamente capacitados para cubrir las vacantes en un tiempo reducido y estando seguro de haber accedido a los mejores candidatos existentes en el mercado, estén estos en búsqueda activa o no. En resumen, si se busca contar con candidatos excelentes, perfectamente encajados en las necesidades del cliente, en un plazo corto y sin tener que asumir la carga de trabajo de rastrear el mercado, Touch in Touch es una de las mejores opciones.