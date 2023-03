¿Cuál es la receta del éxito?, por Lashes & Go Emprendedores de Hoy viernes, 3 de marzo de 2023, 16:15 h (CET) Las condiciones del mercado moderno son altamente competitivas y están en constante cambio. Por eso, a la hora de buscar una receta del éxito para posicionarse en el mercado y convertir en franquicias rentables sus negocios, muchos emprendedores se encuentran con diversos problemas.

Uno de los emprendedores que ha encontrado la ruta adecuada es David Bugallo, cofundador y director de Lashes & Go, una franquicia en plena expansión que cuenta con casi 50 centros por toda España. Además, su visión empresarial le ha permitido, a él y a sus otros tres socios, cosechar el éxito con esta empresa, cuyas claves busca compartir con todos los emprendedores.

Consejos para asentar un negocio con posibilidades de éxito El éxito de un negocio no depende de uno, sino de varios elementos clave. Entre los más importantes está el desarrollo de un modelo de negocio, lo cual implica formular una propuesta de valor en la empresa, junto con los mecanismos y estrategias para llegar a los clientes. Esto representa un problema usual para muchas empresas, las cuales pueden tener un producto de calidad, pero sin una adecuada propuesta de valor o un plan adecuado para conectar con los consumidores difícilmente podrán posicionarse en el mercado.

Para crear un modelo de negocio rentable, se debe estructurar una visión sistémica del negocio, en la cual se deben planificar y estructurar adecuadamente los diferentes aspectos operativos. Uno de los más relevantes es el abastecimiento logístico, porque es determinante en la disponibilidad de recursos en la empresa, ya que un error en la cadena logística pude causar graves pérdidas y paralizar los demás procesos de la organización.

Otro aspecto sustancial en ese sentido es la gestión empresarial, la cual se debe ejecutar bajo un adecuado enfoque estratégico y un análisis minucioso del mercado y la competencia. Esto permitirá tomar decisiones acertadas para la empresa, que le permitirán adaptarse a las circunstancias cambiantes del entorno empresarial moderno.

Por qué la visibilidad es esencial para lograr el éxito empresarial Una estructura sólida y planificada es esencial para crear una oferta valiosa desde los emprendimientos, que les permita despertar el interés del público. Sin embargo, de poco sirve esta estructura si no se trabaja en la visibilidad de la empresa. Para ello, existen algunos factores clave, empezando por la ubicación de los establecimientos del negocio.

Una ubicación estratégica deriva en una visibilidad mucho más amplia y en un acceso más fácil para los clientes potenciales, ayudando a despertar su interés y atención hacia el negocio. Además, esto también facilita las operaciones logísticas, lo cual permite reducir los costes operativos del negocio.

En este mismo sentido, el marketing juega un papel crucial en el éxito del emprendimiento. Las estrategias en este ámbito permiten posicionar su marca en el mercado y conectar la oferta de la empresa con los potenciales clientes, especialmente en el ámbito digital, donde la mayoría de consumidores en la actualidad busca sus productos y servicios.

En este sentido, también destaca la necesidad de fomentar el desarrollo e innovación de la tecnología en la empresa. Este aspecto permite optimizar varios procesos, como la comunicación interna y externa, la coordinación de las actividades y la eficiencia de los diferentes procesos productivos. Por esta razón, las empresas que invierten sus recursos en la innovación tecnológica tienen más probabilidades de llegar al éxito en el mercado moderno.

