Pomopack y el nuevo dispositivo de Amazon Key, la solución perfecta a las entregas fallidas de los repartidores

Hoy en día, empresas como Amazon están desarrollando nuevas maneras de facilitar a sus compradores la recepción de sus paquetes para reducir en gran medida la entrega fallida de artículos. La propuesta de esta corporación gigante está centrada en el acceso de los mensajeros a las comunidades, hogares e incluso compartimientos de sus clientes para que estos reciban sus productos sin tener que estar presentes. Por otra parte, marcas como Pomopack consiguen potenciar esta propuesta de Amazon con una solución innovadora; una bolsa que almacena los artículos y solo se abre con un código de seguridad único.

¿Por qué fallan las entregas de productos comprados en internet? Las tiendas de comercio electrónico han crecido a un ritmo exponencial y con ello la exigencia de los consumidores para que todo el proceso de venta, envío y recepción se genere con total eficacia y seguridad. Sin embargo, durante la recepción de los artículos aún ocurren problemas comunes; el mayor de ellos es que las personas no estén presentes cuando el repartidor llega al hogar. En España el 90 % de las entregas que resultan fallidas son por ausencia del cliente en su domicilio. Esto es normal con el ritmo de vida actual, donde resulta bastante complicado acordar una hora exacta con un mensajero o bien estar presente en el tiempo que determine la empresa. Por estas razones, compañías como Amazon Key y Pomopack promueven la integración de soluciones tecnológicas seguras, precisas y eficaces para solucionar el proceso de entrega de artículos comprados en línea sin la presencia obligatoria del cliente y sin necesidad de molestar a un vecino.

Soluciones para evitar las entregas fallidas de paquetes Después de que Amazon notara el exceso de entregas fallidas de paquetes en muchos países del mundo, decidió proponer como solución innovadora Amazon Key. El objetivo de Amazon Key es la instalación de un pequeño router junto a la centralita que controla la apertura de las puertas automáticas de las viviendas o de la comunidad en sí. Con este sistema el mensajero puede entrar fácilmente a la comunidad de vecinos y dejar el paquete donde el comprador lo desee (dentro de su garaje, en el felpudo de su puerta, etc.). Por supuesto, aunque se trata de una propuesta altamente eficaz realizada por profesionales y mensajeros verificados, muchas personas no quieren que sus paquetes estén solo mientras no se hallen en el interior de su hogar. Para proteger esa privacidad que muchos buscan, Pomopack ofrece una solución extra, una bolsa resistente de poliéster que se sujeta de manera segura a la puerta exterior de la vivienda en cuestión de segundos. Esta bolsa cuenta con un sistema de seguridad por código que impide abrir la bolsa hasta que el código sea introducido por el cliente.

Las propuestas de Amazon y Pomopack para la recepción de paquetes comprados en e-commerce hace que las personas se sientan más seguras y relajadas durante el proceso de entrega de sus productos. Al mismo tiempo, que no tengan la obligación de estar presentes cuando el repartidor llegue.

Por último, una entrega fallida implica, normalmente, la necesidad de realizar un segundo intento de entrega, lo cual incrementa considerablemente la emisión innecesaria de CO₂ y los costes de devolución al proveedor. Es por este motivo y los ya mencionados anteriormente por lo que estas nuevas propuestas innovadoras se convierten en la herramienta perfecta para solucionar un problema cotidiano a la hora de realizar una compra online.