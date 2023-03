¿Qué se puede encontrar en la nueva edición número 48 de la revista 360° Sporfit Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 19:14 h (CET) La revista 360º Sportfit ha lanzado su edición 48 con un repertorio de temas especialmente tratados para los profesionales del fitness y deportistas en general. Igual que en los números previos, la publicación tiene además de contenido informativo de valor, sus secciones de ofertas de empleo y empresas del sector.

360º Sportfit es la publicación de la plataforma Sportalis, una base de datos donde se agrupa la información relacionada con los profesionales de este sector. Aquí se encuentran los perfiles de los mejores instructores, entrenadores y técnicos del continente europeo dedicados al deporte, salud, ejercicio físico, ocio y tiempo libre.

La mejor selección sobre temas de interés La edición 48 de Sportfit aborda temas importantes para los apasionados del deporte y la actividad física desde un punto de vista profesional. El primero de ellos son los “Ejercicios más efectivos durante el entrenamiento” donde se describe una serie de consejos para un entrenamiento inteligente. De esta manera, la persona que desarrolla cualquier actividad física podrá aprovechar al máximo las rutinas que ya realiza.

Por otro lado, advierte que no se tienen que hacer grandes cambios, ya que solo bastan unas pequeñas modificaciones para lograr una diferencia sustancial en los resultados. Los consejos serán útiles para quienes desean más desarrollo muscular, mejorar la condición física en general o incrementar la resistencia. También será útil para los apasionados del ejercicio que quieran moverse en la vida diaria de forma más fácil y cómoda.

La osteoporosis es otro de los tópicos que forman parte del contenido de la nueva edición de 360º Sportfit. El reportaje explica detalladamente el papel que tienen los huesos en el organismo y la manera como se renuevan cada año. También se ofrecen datos claves para ejercitarlos y fortalecerlos, incluso a partir de ciertas edades o cuando las personas han llevado una vida sedentaria.

La nutrición es la clave Un elemento fundamental para toda persona que se ejercita es la nutrición balanceada. En este sentido, 360º Sportfit aborda el embutido de pavo como parte esencial de la alimentación y la forma de elegir un buen producto. Detalla que actualmente existen muchas alternativas en el mercado, pero no todas ofrecen los mismos valores nutricionales.

El reportaje explica cómo identificar los mejores embutidos y no dejar todo en manos de las recomendaciones del marketing del fabricante. El trabajo especifica los elementos importantes como las cantidades de sal que tiene el producto y qué partes son las que tienen menos grasa.

No todo el rendimiento viene del ejercicio físico. Por esa razón, en la edición 48 de 360º Sportfit hay un trabajo completo sobre la psicología aplicada al alto rendimiento. Aquí se explican los elementos determinantes en este tipo de psicología, sus áreas de intervención y sus objetivos. También se explica cómo influyen aspectos como el mal clima de trabajo y la ansiedad en el desarrollo de las rutinas deportivas.

