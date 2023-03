Las empresas de mudanzas en 2023 siguen afectadas por la pandemia

La pandemia de coronavirus paralizó al mundo. En los meses más críticos, las personas no podían salir de sus propiedades, ya que el aislamiento era la medida más efectiva para evitar el contagio hasta la llegada de las vacunas.

En este contexto, la mayoría de los modelos de negocio se vieron afectados. El sector de mudanzas fue uno de ellos, aunque el nivel de limitaciones para contratar este servicio dependía del lugar de residencia. Las mudanzas en Madrid no estaban permitidas y esto afectó severamente al sector. Después de casi tres años, algunas empresas que realizan este trabajo pudieron sostenerse, siendo Transportes y Mudanzas Ordax una de ellas.

La pandemia para las empresas de mudanzas; vacío legal y cierres ante la falta de ingresos Durante los primeros meses de pandemia, gran parte del sector empresario se vio afectado, exceptuando los esenciales. Si bien el transporte siempre fue catalogado como servicio esencial, con las compañías dedicadas a las mudanzas existía un vacío legal que generaba confusiones; solo se podían efectuar los casos urgentes o de fuerza mayor y cumpliendo con una serie de condiciones y permisos.

Lo cierto es que estas decisiones cambiaban en función del distrito en el que la persona se encontraba; en Madrid estaban suspendidas, pero en ciudades como Bilbao o La Coruña los habitantes sí se podían mudar. Por directivas poco claras y también por el miedo que provocaba iniciar una mudanza en medio del coronavirus, el sector entró en una decadencia.

Según la Federación Española de Empresas de Mudanzas (FEDEM), el año 2020 y también el primer semestre del 2021 fueron las etapas más críticas. Las mudanzas particulares cayeron bruscamente a causa del aumento de contagios y la situación económica. De esta manera, muchas empresas de mudanzas cerraron por no poder afrontar los salarios de sus empleados. A su vez, se endeudaron y hasta día de hoy están pagando préstamos a privados o al Estado.

Según datos de la Federación Española de Empresas de Mudanzas (FEDEM), el sector de mudanzas experimentó una disminución de la demanda en 2020 del 35 % con respecto al año anterior. Muchas personas pospusieron sus planes de mudanza debido a las incertidumbres y restricciones relacionadas con la pandemia. Además, algunas empresas de mudanzas se vieron obligadas a cerrar temporalmente debido a la falta de trabajo, y otras experimentaron retrasos y cancelaciones de pedidos debido a las restricciones de movimiento y la limitación de personal.

Otro factor que afectó al sector de mudanzas en España fue la interrupción de la cadena de suministro global de materiales de embalaje. La pandemia y las medidas de restricción de movimiento en todo el mundo afectaron la producción y el transporte de materiales de embalaje, lo que a su vez afectó la disponibilidad de estos materiales para las empresas de mudanzas.

Transportes y Mudanzas Ordax presenta 6 puntos relevantes para entender cómo ha afectado la pandemia al sector de mudanzas en España. En primer lugar, la disminución de la demanda; según FEDEM, la demanda de servicios de mudanza disminuyó en un 35 % en 2020 en comparación con el año anterior. También se informó que las mudanzas de oficinas y empresas fueron las más afectadas, con una disminución del 50 % al 60 % en la demanda.

En segundo término, el cierre temporal de empresas de mudanzas; según una encuesta realizada por la Federación Internacional de Asociaciones de Mudanzas (FIDI), el 25 % de las empresas de mudanzas españolas cerraron temporalmente debido a la pandemia.

Otro de los puntos es la reducción de los empleados; la pandemia ha llevado a una disminución del número de empleados en el sector de mudanzas en España. Según FEDEM, algunas empresas de mudanzas han reducido su plantilla de empleados en un 100 %.

En cuarto lugar, el aumento de medidas de seguridad y prevención; las empresas de mudanzas han implementado medidas de seguridad y prevención para proteger a su personal y clientes. Algunas de estas medidas incluyen la utilización de equipos de protección personal, la implementación de protocolos de limpieza y desinfección, y la reducción del contacto físico con los clientes.

Siguiendo la misma línea, otro de los puntos es la mejora de los servicios en línea; para reducir la necesidad de interacciones en persona, muchas empresas de mudanzas han mejorado sus servicios en línea. Por ejemplo, han implementado sistemas de reservas en línea, video-inspecciones de las viviendas, y la posibilidad de gestionar todo el proceso de mudanza en línea.

Finalmente, el aumento del precio de los servicios de mudanza; según el informe anual del Observatorio Sectorial DBK de Informa, el precio de los servicios de mudanza en España aumentó en un 2,5 % en 2020 en comparación con el año anterior. Este aumento se debe en parte a los mayores costes asociados con la implementación de medidas de seguridad y prevención.

Es importante tener en cuenta que estos KPIs pueden variar según la empresa y la región de España, y que la situación puede cambiar a medida que la pandemia evoluciona.

Mudanzas Ordax, la empresa que pudo sostenerse ante la adversidad Las mudanzas en Madrid fueron suspendidas desde marzo del 2020 hasta mayo de ese mismo año. Desde el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad de la capital de España señalaron que la actividad de mudanza constituía un riesgo para la salud pública dado que la tarea implicaba el contacto entre las personas, en este caso con los trabajadores.

Las autoridades denegaron la posibilidad de contratar el servicio durante cuatro meses consecutivos afirmando que los Ayuntamientos no podían garantizar la reserva del espacio público porque “las restricciones a la libre circulación resultan incompatibles con la ocupación del espacio público para la realización de las mudanzas”. Esto significa que como los ciudadanos no podían circular por las calles madrileñas, no existía la obligación de liberar la calle para una mudanza.

Esta es la situación que tuvo que superar Mudanzas Ordax. Sus más de 35 años de experiencia en la Comunidad de Madrid fueron claves para que pudieran seguir firmes ante su desafío más grande; atravesar una pandemia.