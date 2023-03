La metodología de planificación estratégica Scaling Up para alcanzar un rendimiento máximo, con la consultoría Management Group Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 11:00 h (CET) La planificación estratégica es uno de los factores fundamentales a la hora de impulsar el crecimiento de una compañía, mejorando el desempeño y la productividad de los trabajadores, consiguiendo resultados medibles y tangibles, y reduciendo el tiempo invertido en el negocio.

En este aspecto, a través de Scaling Up, es posible multiplicar el flujo de efectivo, la utilidad y el valor de la empresa interviniendo en 4 dimensiones de la estrategia. Para ello, Management Group es una consultoría de gestión empresarial especializada en ofrecer servicios de planificación estratégica con el objetivo de potenciar a sus clientes para que alcancen su máximo desempeño.

¿Qué es Scaling Up? Scaling Up es una metodología de planificación estratégica ágil y fácil de implementar, creada por Verne Harnish con el objetivo de hacer crecer a una empresa mediante 4 decisiones estratégicas (decisiones de Personas, Estrategia, Ejecución y Flujo de efectivo).

Para ello, es necesario poner el foco en el equipo, asegurándose de tener a las personas correctas, en el lugar correcto, con el desempeño correcto. A su vez, es importante la creación de una estrategia diferenciadora que responda a las preguntas de cómo crecerá la empresa de forma rápida.

En este marco, se busca ejecutar de forma óptima reduciendo el drama dentro de las empresas y las pérdidas de tiempo y dinero, además de definir prioridades, crear los hábitos que conlleva el alto desempeño, establecer un ritmo de reuniones eficientes y desarrollar una toma de decisiones basadas en datos y métricas clave. Así, el modelo y la estrategia de negocio se adaptarán al mercado para tener un flujo de efectivo positivo que permita hacer crecer la empresa, invertir en el crecimiento a futuro y cubrir las obligaciones de la empresa.

Implementar Scaling Up, de la mano de Management Group Management Group cuenta con un grupo de coaches profesionales de alto nivel con experiencia en el crecimiento acelerado de empresas, los cuales han dirigido compañías internacionales, destacando por su innovación y liderazgo. De este modo, es posible solicitar la implementación privada de la metodología Scaling Up, a través de la cual los expertos certificados de la firma acompañarán al cliente durante todo el proceso de planificación estratégica.

Por otro lado, existe la opción de hacerlo por medio de grupos abiertos, donde el programa se ejecuta en reuniones de empresas de distintos giros de negocio, o de manera gratuita, utilizando los recursos de aprendizaje disponibles en la web de Management Group y el libro Scaling Up.

Scaling Up es ideal para quienes busquen mejorar sus resultados en diferentes aspectos, con equipos de alto rendimiento, mejores tomas de decisiones por parte de los directivos y menor tiempo de administración del negocio.

