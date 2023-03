Contar con un seguro de impago de rentas es importante, según Arrenda Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 10:00 h (CET) Ser arrendador implica ventajas como generar más dinero en efectivo, obtener mayor poder adquisitivo para crear nuevos negocios, aumentar el valor de una vivienda, etc.

Sin embargo, como toda actividad, esto también puede traer desventajas si se escoge a un mal inquilino. Entre estas desventajas, se pueden mencionar averías en el hogar, problemas con los vecinos y el impago de la renta. Para protegerse al máximo de estos inconvenientes, la empresa Arrenda ofrece a los propietarios y empresas españolas un servicio profesional de alquiler seguro inmobiliaria.

Contar con un seguro para alquiler inmobiliario es relevante El primer beneficio de contar con un servicio de alquiler seguro de inmobiliaria es el poder contar con una compensación para cubrir los gastos cuando el inquilino no pagó la renta a tiempo. Esto resulta indispensable, tanto para sostener la situación financiera habitual mientras se busca otro arrendatario, como para evitar contraer cualquier tipo de deuda.

Además de esto, un buen seguro de alquiler inmobiliario debe de ofrecer protección ante cualquier avería, daños o actos vandálicos que puedan producirse en la propiedad en el momento de la salida de los inquilinos de la vivienda.

En ocasiones, muchas personas no sienten la necesidad de cubrir este tipo de situaciones, ya que el contrato puede ayudarles a encontrar soluciones, pero siempre es importarte hacerlo para estar prevenido ante cualquier suceso inesperado. Muchos seguros de alquileres inmobiliarios también resultan útiles para ahorrar tiempo y dinero a los propietarios. Arrenda explica que la razón de esto es que los pagos son realizados cada mes al arrendador sin que este tenga que llevar algún tipo de supervisión ni que tenga que hacer el cobro correspondiente a los inquilinos.

¿Cómo puede ayudar Arrenda con los impagos de renta? Arrenda es una compañía especializada en garantizar el alquiler de viviendas de los propietarios en España mediante un servicio exclusivo de gestión integral y seguro para inmuebles. Este servicio consiste en el pago de la renta el día 3 de cada mes sin excusas, independientemente de cuando el inquilino hace frente al importe que le corresponde.

Las coberturas que ofrece esta empresa están disponibles con 6, 9 y hasta 12 meses de garantía sin carencias ni la acción de una franquicia como intermediaria. Además de esto, Arrenda mediante este servicio ofrece diferentes soluciones específicas que le permiten brindar a sus clientes una experiencia de alquiler completa y eficaz. Dentro de estas soluciones se encuentra un estudio de solvencia para conocer la capacidad económica del inquilino. Al mismo tiempo, Arrenda cuenta con su propio departamento jurídico integrado por abogados especializados, y cuyos costes están incluidos también en los costes judiciales y procedimientos que puedan llegar a surgir. También es importante mencionar que esta compañía dispone de coberturas por actos vandálicos, oficinas físicas en Madrid y Santander, así como cobertura por impago de suministros.

Con Arrenda, las personas tienen la oportunidad de elegir una gran variedad de servicios de alquiler y venta de propiedades, todo ello como parte de otros servicios relacionados como las reformas integrales, seguros, financiación, …

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.