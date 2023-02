'Diseñar un modelo de negocio que juega con ventaja fue la clave que nos llevó a la expansión nacional', Jesús Becerra, CEO de El Perro Feliz

En miles de ocasiones se escucha la expresión 'está todo inventado', y la realidad es que cada vez es más difícil innovar a la hora de sacar un producto o servicio al mercado.

Sin embargo, no todo el mundo tiene la misma opinión.

Jesús Becerra, CEO y cofundador de la empresa española El Perro Feliz, ofrece una opinión totalmente diferente al respecto, fundamentada precisamente en innovar y diferenciarse como base, para obtener ventajas competitivas frente a la competencia y así alcanzar el éxito.

La historia de este sevillano es la de un emprendedor que, con una inversión inicial de menos de 100 € y aplicando su propia metodología en el diseño del modelo de su negocio, ha conseguido convertir, en menos de 8 años, un negocio local de hospedaje y paseos para animales de compañía en la primera red de franquicias nacional especializada en los servicios para el cuidado de estos peludos amigos.

A todos los emprendedores les encantará la idea de tener un negocio que juega con ventaja frente a su competencia, pero, ¿podrías ejemplificar cómo aplicaste esto en tu propio negocio?

La idea surgió en Inglaterra, donde yo vivía hace unos ocho años. Llevaba años emprendiendo negocios y, aunque vivía de ellos, la dura competencia y las dificultades del día a día a las que te enfrentas cuando tienes un pequeño negocio, me habían llevado a un punto en el que trabajaba de sol a sol, pero no estaba obteniendo los resultados que yo esperaba tener con tantísimo esfuerzo y dedicación.

Fue entonces cuando decidí parar. Empecé a estudiar y a investigar profundamente cómo funcionaba el mercado para encontrar patrones e ideas que me dieran la hoja de ruta para emprender mi próximo negocio con garantías. Investigando el mercado, identifiqué una oportunidad en el sector de los animales de compañía y empecé a diseñar un prototipo que cubriera las necesidades que las empresas del sector no estaban cubriendo. Volví a España y con menos de cien euros de inversión lancé el producto mínimo viable al mercado, El Perro Feliz Sevilla, y el resto es una bonita historia.

La historia de una de las primeras redes de franquicias de cuidado de animales de compañía, con presencia en algunas de las capitales más importantes de España, como Madrid, Barcelona, Sevilla, Tarragona... ¿Cómo es posible conseguir este crecimiento con una inversión inicial tan reducida?

La mayoría de personas que emprenden un negocio, invirtiendo su tiempo y su capital y poniendo toda su ilusión, movidas por un cierto miedo a que el negocio no les funcione, diseñan su negocio mirando a la competencia para parecerse a ellos, en vez de para diferenciarse estratégicamente y poder obtener ventajas competitivas que los posicionen como la única opción para su cliente.

Ofrecer un producto o servicio único convierte al propio producto en el mejor marketing, y diseñar un modelo de negocio que juega con ventaja fue la clave que nos llevó a la expansión nacional.

Haber diseñado una metodología propia para lanzar negocios y consolidarlos en el mercado no solo te ha ayudado a expandir tu marca a nivel nacional, pues son ya muchas las empresas que han contactado contigo para contratarte como consultor estratega y que les ayudes a aplicar tu método en sus negocios, ¿no es así?

La verdad es que todo empezó por casualidad, porque yo, en realidad, antes que consultor estratega me considero emprendedor, pero es muy gratificante que otras personas contacten contigo para que les ayudes a que sus negocios aporten un mayor valor a la sociedad.

No suelo trabajar con muchas empresas a la vez, porque me gusta hacerlo de una forma muy personalizada y cercana, y mis negocios también requieren su tiempo, pero me gusta ayudar a empresas que tienen un propósito claro de convertir el mundo en un lugar mejor.

A día de hoy, ayudo desde multinacionales americanas o infoproductores de España y Latinoamérica, hasta pequeños negocios locales, el tamaño de la empresa no es lo importante, lo importante para mí es la esencia y el aporte de valor que ofrezcan a los clientes. Quien quiera puede conocer la historia de alguno de ellos en la web de nuestra consultoría, La consultoría estratégica.

Desde El Perro Feliz, además, ayudáis a otros emprendedores que quieran tener su propio negocio en el sector a través de un programa de becas de emprendimiento de 7.500 euros cada una.

Como bien dices, a través del programa de becas de emprendimiento del perro feliz, #becate, ofrecemos hasta seis becas de emprendimiento a aquellos emprendedores que quieran lanzar su negocio canino avalado por nuestra marca. Además de esta ayuda económica, los becados se beneficiarán de todas las ventajas que ofrece nuestro modelo de negocio, así como de un acompañamiento personalizado por mi equipo y por mí, para ayudarles a que consigan sus objetivos en el menor tiempo posible.

Cualquier emprendedor interesado en nuestro programa de becas solo tiene que acceder la página web de El Perro Feliz, donde encontrará toda la información sobre #becate, nuestro programa de becas de emprendimiento.