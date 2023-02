Los nuevos modelos de calzado de la temporada primavera/verano de Muroexe Emprendedores de Hoy martes, 28 de febrero de 2023, 13:53 h (CET) Con el 2023, empieza una época que levanta grandes expectativas en la industria de la moda. Durante la temporada primavera/verano, muchas marcas aprovechas para lanzar nuevos productos, colecciones y diseños.

Una de estas marcas es Muroexe, una innovadora firma de moda que destaca por sus productos prácticos, pensados para la comodidad del usuario en el día a día. Bajo este enfoque, han diseñado una nueva colección para esta temporada, la cual estará disponible para finales de febrero.

Una nueva colección en diseños que destacan por la comodidad Muroexe representa un innovador enfoque dentro de la industria de la moda, bajo el cual, un diseño atractivo no sirve de mucho si no resulta cómodo para el usuario. Es por ello, que sus confecciones, centradas principalmente en el calzado, se caracterizan por buscar permanentemente un equilibrio entre la calidad, la estética y la funcionalidad. Esto da como resultado una amplia variedad en botas, zapatos y zapatillas que resultan perfectamente cómodos y adaptables a diversos contextos, desde la jornada laboral en la oficina hasta las reuniones con amigos en el bar.

En este 2023, el catálogo de esta marca se renueva con su colección para la temporada primavera/verano, la cual traerá nuevos diseños caracterizados ser altamente transpirables, resistentes y durables, además de aportar la comodidad que caracteriza a esta marca.

Una empresa que escucha atentamente a sus clientes Muroexe es una empresa de moda nacida en 2013, la cual se especializa en la confección de calzado, junto con algunos accesorios y complementos. A través de los años, ha ganado un amplio reconocimiento por parte de su clientela, principalmente, gracias a su particular enfoque, el cual hace de los usuarios parte del proceso de confección.

La marca realiza constantemente cuestionarios y métodos de análisis inclusivos, para conocer los criterios de sus clientes e involucrar esas inquietudes en el diseño y elaboración de su calzado. Siempre, con el objetivo de ofrecer un producto con la máxima comodidad posible.

Este enfoque les permite formular diseños minimalistas, pero con un adecuado sentido estético y, sobre todo, un nivel de comodidad y funcionalidad que satisface las expectativas de sus clientes. Además, esto se complementa con una dinámica de producción socialmente responsable, lo que deriva en un producto vegano y fabricado con el uso de materiales reciclables. Todas estas cualidades los han llevado a posicionar sus productos en más de 50 países, donde han vendido más de 400.000 pares de zapatos.

