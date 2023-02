¿Cuándo comienzan a verse los resultados de un injerto capilar? Emprendedores de Hoy martes, 28 de febrero de 2023, 09:00 h (CET) Un problema que afrontan muchas personas en España es la calvicie, de hecho, al menos el 46 % de la población sufre de algún grado de alopecia.

Aunque afecta a individuos de todos los sexos, es más recurrente en los hombres que sobrepasan los 30 años. Afortunadamente, a medida que han transcurrido los años han ido surgiendo tratamientos efectivos, entre ellos el injerto capilar, también conocido como trasplante folicular, el cual permite repoblar con pelo del propio paciente las zonas con pelo escaso. El mismo se puede llevar a cabo a través de diferentes técnicas avanzadas como la FUE (Extracción de Unidades Foliculares). Una de las preguntas que suele surgir en torno a este tema es cuándo se empiezan a ver resultados tras este tipo de procedimientos. Para resolver esta cuestión y otras en relación con este tema se puede acudir a MC360, una clínica de salud capilar ubicada en Madrid.

En qué momento del proceso se ven los primeros resultados, por la clínica MC360 Las personas que desean someterse a un injerto capilar siempre les invaden una infinidad de dudas. Una de ellas es el tiempo en que se empiezan a ver los resultados después de un tratamiento para decirle adiós a la calvicie.

En este sentido, los especialistas de la clínica MC360 explican, en primer lugar, que después de que se ejecuta una cirugía capilar, el cabello implantado empieza a crecer como lo hace habitualmente el cabello sano. No obstante, enfatizan que los pacientes podrán ver que sus zonas con pelo escaso están más pobladas en un tiempo aproximado de entre cinco y seis meses. A su vez, precisan que los resultados definitivos se hacen evidentes de 12 a 18 meses.

Por su parte, remarcan que es importante saber que después de un microinjerto, el cabello pasa por una clase de “estrés”. Este proceso es conocido como shock loss y no es más que una caída de pelo temporal.

Qué técnicas se utilizan para hacer un trasplante folicular En la actualidad, una de las técnicas más utilizadas para hacer un trasplante folicular es la FUE. La razón es que además de ser la más avanzada, es menos invasiva que otras. Además, una gran ventaja es que no deja cicatrices visibles.

Dicha técnica consiste en extraer unidades foliculares con una herramienta llamada punch de las zonas donantes para luego implantarlas en las zonas receptoras.

Dónde realizarse un trasplante folicular En el país, existen muchos lugares en los que se puede realizar un trasplante folicular. En Madrid, el más destacado es la clínica MC360, la cual tiene una trayectoria de más de 25 años y más de 20.000 pacientes satisfechos. En este lugar, cuenta actualmente con promociones especiales y métodos de financiamiento.

Para solicitar una consulta se puede acceder a la página web de la clínica de salud capilar, donde además brinda amplios detalles de sus servicios.

