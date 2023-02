Ahora es el momento para el crecimiento sostenible

Nahum es Talento Asociado de Manager in Motion, un interim manager enfocado en la apertura de nuevos mercados nacionales e internacionales y experto en el desarrollo de planes de crecimiento sostenible.

Con los tambores de una y otra crisis retumbando cada vez más fuerte a veces las personas se preguntan si cometerán los mismos (y grandes) errores que se cometieron en el pasado. Desde el punto de vista empresarial, se podría aplicar aquella famosa frase de Einstein que “no esperes resultados distintos si siempre haces lo mismo”. Lógico, ¿verdad?

Crear nuevas perspectivas La empresa española, sobre todo la pyme, ha pecado en muchas ocasiones de ser demasiado tradicionalista y no cambiar su manera de trabajar en el presente y preparar el futuro. No se habla de la digitalización, de adecuación de producción a nuevos métodos más eficientes y seguros, optimización de recursos etc., sino de permitir que alguien externo a la empresa se integre en la misma como un invitado autorizado, con una mirada neutral, imparcial y enfocada al progreso de la empresa y el bienestar de sus trabajadores. Esta persona tiene la función de exponer sus ideas respecto a lo que diagnostica y con permiso para ejecutar cambios. En ocasiones, puede resultar difícil para un empresario, sobre todo para aquellos que han comenzado de cero su empresa, que alguien nuevo, aunque muy bien preparado, se integre en la misma y abra perspectivas de negocio distintas, que puedan sacar al equipo de su zona de confort, con el fin de intentar mejorar y, sobre todo, optimizar la empresa. El interim manager analizará y evaluará la situación de la empresa, propondrá ideas y mejoras, las cuales consensuará con la Dirección, elaborará un plan de acción para implementarlas y será impulsor del cambio. Siempre con la idea en mente de poder facilitar al empresario una visión sostenible, tanto del presente como del futuro.

Internacionalización, nuevos horizontes Si se habla de la internacionalización, bien sea como nueva actividad para la empresa o como actividad consolidada de la misma, las empresas se encuentran en la misma tesitura. Agravada, si cabe, por la barrera que supone comunicarse en un idioma distinto, la diferencia de trabajar con costumbres y procedimientos distintos, por no hablar de regulaciones, normativas y demás. Y, en ocasiones, que el empresario o gerente tenga un buen conocimiento del mercado, su competencia y demás, no es suficiente para salir al extranjero con ciertas posibilidades de éxito. A veces, sobre todo en época de crisis, es cuando los valientes dan el paso adelante. Empresarios valientes que no se arrugan y miran el futuro no a meses vista, sino a los años que vendrán. Intentando anticipar, prever el futuro y preparar su empresa para lo que vendrá. Que no se amilanan ante las dificultades y tienen claro que siempre hay cosas que desconocen, tanto del mercado como, incluso, de su competencia. Que son conscientes de sus fortalezas y debilidades y que intentan solventar las últimas de la manera más profesional y beneficiosa posible. Que no tienen reparos en contratar a profesionales externos cuando precisan ayuda. Que miran siempre por su empresa y saben que, en ocasiones, las soluciones para seguir avanzando no siempre se encuentran en la misma, sino en profesionales que van a prestar sus servicios para ella, y que saben ayudar y van a aportar todo su conocimiento, desde el minuto 1.

Vienen tiempos inciertos a la vuelta de la esquina. Tiempos donde los titubeos, las indecisiones y los errores pueden ser decisivos… pero tiempos donde, también, dar el paso adelante para tomar las decisiones adecuadas pensando en el futuro, pueden representar un cambio crucial en el devenir de una empresa y, más importante, de la gente que en ella trabaja. A fin de cuentas, el mayor activo de una empresa es la gente que en ella colabora, directa o indirectamente. Y las decisiones estratégicas que influyen en el destino de la empresa son tomadas por personas comprometidas, incluyendo los interim manager que forman parte del ecosistema del empresario.