La transformación de la imagen de la vivienda con el objetivo de acelerar el proceso de venta, el Home Staging de MyL Consulting

En la actualidad, vender un inmueble puede resultar un desafío difícil de concretar. Una de las causas principales se debe a que las viviendas suelen tener problemas edilicios que obligan al propietario a realizar inversiones muy elevadas. Esta situación impide avanzar con los procesos de venta, pese a que el dueño tenga las intenciones de realizar la operación.

Con el objetivo de transformar esta realidad, surge MyL Consulting, la compañía que utiliza el sistema Home Staging para revalorizar la imagen de la vivienda y agilizar su venta en el mercado.

Acelerar la venta de un inmueble con el sistema Home Staging Son cada vez más las personas que no consiguen vender su inmueble. Se trata de una problemática que suele estar relacionada con una dificultad económica: no poder llevar a cabo las tareas de refacción necesarias dentro del lugar. Es probable que las viviendas sean antiguas porque fueron fruto de una herencia de padres o abuelos, y entonces su estado en materia de infraestructura no es el mejor.

Es por ello que este tipo de propiedades necesitan de la intervención de profesionales que se puedan ocupar del asunto. En la mayoría de los casos ocurre que los dueños terminan paralizando la venta no solo porque tienen que contratar una agencia inmobiliaria para posicionar la propiedad, sino que también precisan de servicios tales como albañilería, pinturería y de otras áreas para lograr resolver todos problemas que tiene el sitio.

Desde MyL Consulting, la empresa que tiene como único fundador a Álvaro Meléndez García, implementan el mecanismo Home Staging para ayudar a los propietarios a refaccionar su vivienda mediante un precio justo y accesible. Con este servicio las personas logran ahorrarse mucho dinero (no tienen que contratar profesionales de otros sectores).

Obtener mejores resultados con el trabajo conjunto de otros especialistas El servicio de Home Staging se realiza en equipo. MyL Consulting trabaja con una empresa especializada en potenciar y revalorizar inmuebles, lo que permite mejores resultados a la hora de planificar una posterior venta en el mercado.

Con DCI Reformas las obras suelen ser más rentables y seguras, dos de los aspectos más buscados por quienes tienen la intención de reformar una propiedad. Las mejoras edilicias consisten en tareas de alicatado, solado, pladur, pintura, fontanería, electricidad, tarimas parquet y carpintería.

La alianza estratégica entre MyL Consulting y DCI Reformas, asegura cambios importantes en cuestiones de diseño, distribución, construcción y remodelación de los distintos sectores de una casa o apartamento.

Este servicio integral de reforma e interiorismo incluye también realización de planos y presupuesto antes de cada inicio de obra. A su vez, el propietario puede solicitar tasaciones, valoraciones y registros fílmicos del antes y el después del inmueble.

Vender un inmueble en condiciones es posible gracias al sistema Home Staging de MyL Consulting. A través de este procedimiento, las personas consiguen mejorar el estado de su vivienda mediante una buena relación precio-calidad que garantiza su estabilidad económica.