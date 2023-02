Comparador de tarifas luz fácil y rápido, con Menosdeluz Emprendedores de Hoy viernes, 24 de febrero de 2023, 15:00 h (CET) En el mercado de las tarifas eléctricas, el año 2022 supuso un período de mucha volatilidad.

Tan solo en el mes de marzo se rompieron varios récords cuando en algunas de sus fechas los precios superaron los 540 euros por MWh. Sin embargo, el 30 de diciembre los costes habían bajado hasta los 5,47 euros por MWh.

Todas estas subidas y bajadas hacen difícil al consumidor mantenerse al día y tener el mejor servicio para no pagar de más en la factura de luz. A esa necesidad busca responder la empresa Menosdeluz, el nuevo comparador de tarifas de luz que quiere facilitar esta tarea a los usuarios.

Muchas comercializadoras con diversas ofertas que cambian constantemente Menosdeluz es un comparador que ofrece de forma rápida toda la información que necesitan los usuarios para contratar la mejor tarifa de luz. A diferencia de otras empresas que prestan un servicio parecido, ellos elaboran propuestas en base en un perfil totalmente individualizado. Además, la plataforma busca entre todas las empresas comercializadoras, tengan o no acuerdos con ellas, para presentar siempre las mejores ofertas del mercado.

Advierten que para los usuarios es realmente difícil comparar y encontrar la mejor tarifa de luz para su vivienda o negocio. Explican que los precios ofrecidos por las comercializadoras varían con frecuencia. Además, al tener varios conceptos por los que se factura, potencia contratada, consumo de energía, franjas horarias, es complicado y lleva mucho tiempo encontrar la tarifa más adecuada para cada usuario. Como los costes de la luz también se ven afectados por la cotización de otros energéticos como el gas y el petróleo los precios fluctúan constantemente.

Ante la persistencia de factores externos como la invasión rusa a Ucrania y la inestabilidad económica global, el 2023 no se vislumbra muy estable. En ese sentido, los usuarios del servicio deben adoptar medidas para pagar la menor cantidad de dinero posible. Es allí donde cobra importancia el papel de este comparador de tarifas de luz.

¿Cómo trabaja este comparador de tarifas de luz? Los portavoces de la empresa explican que disponen de una plataforma informática ágil, sencilla y transparente, con una base de datos actualizada sobre el comportamiento del mercado. Recogen toda la información de las compañías de luz y en base a ella encuentran las tarifas más económicas para los usuarios.

En su análisis comparan las variables que aparecen en los recibos para una verificación objetiva y precisa. Tienen en cuenta factores como el término de potencia, la energía consumida y el coste del mecanismo de ajuste según el real decreto-ley 10/2022. Incluyen también el alquiler de equipos, el impuesto eléctrico y el IVA, que tienen un peso importante en el valor final de las tarifas.

El usuario puede adjuntar una factura o indicar sus datos de consumo, la plataforma presenta una comparativa del precio a pagar con cada compañía. Si se sube la factura, además ofrecen un cálculo del ahorro que se puede conseguir. Tienen una alternativa de comparativa rápida de tarifas en base a consumos medios que te da los resultados en un clic sin introducir ningún dato. Como parte del resultado, Menosdeluz proporciona los datos de contacto para que cada usuario contrate directamente el tipo de contrato que más le convenga. Todo esto en segundos.

