TR Huge, lámparas gigantes para despuntar en proyectos

Insolit es una empresa ubicada en Barcelona, España, que se especializa en el diseño y fabricación de productos de iluminación personalizados.

El equipo de diseñadores de Insolit trabaja en asociación con diseñadores de iluminación y arquitectos, en el desarrollo de soluciones personalizadas para sus clientes. La compañía se destaca por la calidad de los diseños de lámparas que ofrece, además de la durabilidad más alta del mercado en todos sus productos. Tienen el sello "Made in Barcelona" y se han destacado como uno de los fabricantes más ágiles en la fabricación y diseño de lámparas personalizadas, utilizando materiales innovadores. En su web se pueden consultar hasta 12 colecciones exclusivas de productos de alta gama, entre las que destaca notoriamente la TR Huge.

TR Huge producto único y funcional Insolit ha lanzado su innovadora lámpara TR Huge para ayudar a los profesionales en sus proyectos. Con medidas impresionantes y un perfil de luz directa, esta lámpara cuenta con aluminio extrusionado y LED integrado. Se encuentra disponible en 4 tamaños con 4 variantes como son Down, Up, Spot y Spot & Up, pudiendo incluir en todas ellas unos proyectores focalizados (modelo Stick) muy sutiles a lo largo de todo el perfil. Además, incluye alternativas de acabados como son en blanco, negro, champagne, bronce satinado, latón satinado y niquel satinado. La lámpara de diseño circular es versátil y eficaz para iluminar cualquier espacio, ofreciendo distintas opciones de personalización. Ideal para ambientes comunes como hoteles o techos abovedados, también es un elemento único para iluminar hogares y habitaciones pequeñas. En una escala más pequeña, esta lámpara circular es única por su funcionalidad, estética minimalista y versatilidad. Ofrece diferentes opciones de iluminación, como luz directa, indirecta, con proyectores focalizados y con un espejo frontal incorporado. Para ayudar a los clientes a elegir el producto adecuado, la empresa ha proporcionado en su sitio web material de descarga, como diseños, especificaciones técnicas, modelos en 3D y catálogos en línea.

Diseñados y hechos en Barcelona Insolit es una compañía perfecta para arquitectos y diseñadores de interiores reconocidos en Europa, quienes valoran su dedicación para crear luminarias impresionantes y transformadoras en los espacios. La firma se especializa en la fabricación de productos de iluminación a medida y cuenta con un equipo de expertos en diseño de iluminación, arquitectos y diseñadores propios para desarrollar soluciones únicas para sus clientes. Cabe resaltar que el proceso creativo en Insolit empieza trabajando en colaboración con los clientes, para convertir sus conceptos en bocetos concretos. Los productos Insolit se destacan por su funcionalidad, forma atractiva, durabilidad, calidad y su sello "Made in Barcelona". Insolit es un fabricante de luminarias a medida, eficiente, gracias a su habilidad de diseño y producción rápida. Con su capacidad de crear un diseño totalmente personalizado en pocas semanas, incluyendo imágenes de producto, prototipos y fabricación, Insolit BCN Lighting se ha consolidado entre las líderes en el sector de la iluminación. Con la TR Huge, los profesionales del diseño pueden realzar su trabajo y marcar la diferencia en el mundo de la iluminación.