Las clases de música de flauta ahora pueden ser silenciosas gracias a Muteflute Emprendedores de Hoy jueves, 23 de febrero de 2023, 14:22 h (CET) Una de las actividades más frecuentes para quienes quieren disfrutar de su tiempo libre es acudir a clases de música. En el mercado hay una amplia variedad de instrumentos a seleccionar, pero la flauta dulce es uno de los más elegidos, tanto por niños como por adultos. Sin embargo, practicar en un aula repleta de estudiantes tiende a incomodar por el alto ruido y a dispersar la capacidad de concentración. En ese contexto, Muteflute ha brindado la solución al crear una sordina exclusiva que permite graduar el volumen de las flautas y es de sencilla colocación.

El apoyo imprescindible para el estudiante Tomar clases de música es el reto de todo aquel que comienza de cero o quiere perfeccionar su talento con el instrumento, y optar por herramientas que hagan más llevadero el proceso es una buena decisión. La sordina de Muteflute no solo regula el sonido de forma parcial y total con solo colocarla en uno de los orificios de salida del aire, también logra que las prácticas sean más tranquilas para los asistentes.

Así como la flauta no ocupa mucho espacio en la mochila, la sordina de Muteflute es muy pequeña y puede guardarse en cualquier lugar. Además, su textura maleable hace que se adapte rápidamente al instrumento, sin necesidad de leer manuales ni seguir engorrosas instrucciones. Su principal finalidad es ser de ayuda para el alumno durante y después del aprendizaje. Además, para los docentes es una gran aliada porque les permite evaluar con detenimiento a cada uno, sin distracciones externas.

Una iniciativa que va en ascenso El ingenio de los hermanos Francisco y Joaquín Juárez Salas ha sido valorado de forma muy positiva. En el 2016 pusieron en marcha el proyecto de crear una especie de horquilla que se ajustara a la perfección en la flauta dulce (tanto Yamaha como Hohner) y el resultado ha dejado excelentes impresiones. Hoy en día en su página web no las venden directamente, pero brindan asesoría a todo aquel que las quiera adquirir en las papelerías de su preferencia. Asimismo, ofrecen un servicio para distribuidores.

Hasta la actualidad se lograron entregar más de 200 mil unidades desde su año de creación. El producto no solo está disponible en territorio español, también es exportado a Estados Unidos y a Canadá a través de Amazon EU y USA. En pleno avance tecnológico hay múltiples tutoriales en la web o en plataformas de streaming para ver clases de música, como también presenciales. Ante tanta evolución es mejor tener a la mano lo necesario para avanzar como estudiante y, en ese contexto, la sordina de Muteflute es un apoyo fiel y muy útil.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.